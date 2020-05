L’invasion secrète de Marvel peut conduire à la suite du capitaine Marvel?

– Publicité –



Captain Marvel Sequel: Marvel contient beaucoup de secrets et est-ce un autre secret qu’une histoire de bande dessinée, «Invasion secrète» sortira sur Disney +? Et cela conduira-t-il à Captain Marvel 2? Découvrez-le dans l’article.

Captain Marvel 2 Date de sortie

Il est prévu et partout dans les médias sociaux que Marvel publie une série de bandes dessinées, peut-être, intitulée « Secret Invasion ». Comme nous le savons tous, l’univers cinématographique Marvel a collaboré avec Disney + en l’an 2020. Il n’y a eu aucune bande-annonce officielle ni date de sortie déclarée par Marvel ou Disney +.

Sur les réseaux sociaux, la nouvelle de Secret Invasion a pris feu il y a longtemps. Maintenant, différentes théories émergent pour l’intrigue de la série. Il y a une théorie la plus légitime suggérée par le président de Marvel Studios, Kevin Feige. La théorie dit que les métamorphes Skrulls apparaîtront dans la série.

Les crânes envahiraient la Terre et les métamorphes prendront le rôle des Avengers dans l’attente de régner sur la Terre. Cette terreur n’a pu être résolue que par le capitaine Marvel avec l’aide de Nick Fury. Cela pourrait éventuellement conduire à « Captain Marvel 2 ».

La théorie a pris feu lorsque le président de Marvel Studio Kevin Fergie dans son interview à une agence de presse a abordé le sujet des Skrulls. Il a mentionné que Skrulls, les métamorphes, pouvaient être bons ou mauvais, tout comme les humains. Et il a également ajouté que l’utilisation de Skrulls pour conquérir la Terre serait un concept amusant.

Captain Marvel 2 Cast

Marvel a encore beaucoup de projets en attente pour sortir sur les écrans dans les prochaines années. Il a passé des contrats avec de nombreux grands acteurs comme Anthony Mackie, Sebastian Stan, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Benedict Cumberbatch, Tom Hiddleston et Jeremy Renner pour les projets à venir. Marvel pourrait également avoir un contrat avec encore un autre acteur talentueux, Brie Larson pour le prochain spectacle.

Alors que les projets attendent de sortir sur les écrans, la sortie de Secret Invasion sur Disney + semble être une rumeur juste et légitime. Qui pourrait éventuellement conduire à la suite du capitaine Marvel? Tout ce qui se trouve réellement dans le panier sera découvert une fois la confirmation officielle effectuée.

Jusque-là, les rumeurs et les histoires entretiennent les attentes et l’excitation. Pour plus de mises à jour sur MCU et Disney +, restez connecté et restez à l’écoute de Honk News.

