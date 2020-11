Linux Foundation crée ses propres versions d’applications de traçage de coronavirus Apple / Google

Shu Uemura Masque Silk Bloom 500 ml

Masque pour cheveux abîmés Shu Uemura, restaure et répare la structure des cheveux abîmés. La formule unique à l'huile d'argan répare la structure de la fibre et crée un toucher dense et soyeux. Application: Appliquer sur cheveux propres et mouillés. Laisser poser 5 à 10 minutes puis rincer abondamment.