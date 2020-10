Linux 5.10 résout le problème de l’année 2038 jusqu’en 2486

Le système de fichiers XFS du noyau Linux 5.10 aura deux nouvelles capacités de méta-données sur disque, rapporte Phoronix:

1. La taille des inode btrees dans le groupe d’allocation est maintenant enregistrée. C’est pour augmenter les contrôles de redondance et permettre également des temps de montage plus rapides.

2. Prise en charge des horodatages jusqu’à l’année 2486.

Cette fonction de «gros horodatage» est la refactorisation de leurs fonctions de codage d’horodatage et d’inode pour gérer les horodatages comme un compteur de nanosecondes de 64 bits et un décalage de bits pour augmenter la taille effective. Cela permet maintenant à XFS de fonctionner bien après le problème de l’année 2038 (où le stockage de l’heure depuis 1970 en secondes ne rentrera plus dans un entier 32 bits signé et donc enveloppera) jusqu’à maintenant l’année 2486. Créer un nouveau système de fichiers XFS avec temps fort enabled autorise une plage d’horodatage de décembre 1901 à juillet 2486 plutôt que de décembre 1901 à janvier 2038. Pour préserver la compatibilité ascendante, la fonction de grands horodatages n’est actuellement pas activée par défaut.