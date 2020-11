Linus Torvalds aimerait utiliser un Mac M1 pour Linux, mais …

Oui, Torvalds a déclaré qu’il aimerait avoir l’un des nouveaux ordinateurs portables Apple équipés de M1, mais il ne fonctionnera pas sous Linux et, dans une interview exclusive, il explique pourquoi faire fonctionner Linux correctement ne vaut pas la peine. Steven J.Vaughan-Nichols écrit via ZDNet: Récemment, sur le forum Real World Technologies, on a demandé au créateur de Linux Linus Torvalds ce qu’il pensait des nouveaux ordinateurs portables Apple équipés de M1. Torvalds a répondu: « J’adorerais en avoir un s’il ne faisait que fonctionner sous Linux. » Vous pouvez penser, « quel est le problème? Linux ne fonctionne-t-il pas sur pratiquement tous les processeurs de la planète, des 80386s à IBM s390x en passant par la famille ARM dont la puce M1 d’Apple est un enfant? » Eh bien, oui, oui. Mais il faut plus qu’un processeur pour faire fonctionner un ordinateur.



Torvalds aimerait exécuter Linux sur ces Mac de nouvelle génération. Comme il l’a dit, «j’attendais depuis longtemps un ordinateur portable ARM capable de fonctionner sous Linux. Le nouvel Air serait presque parfait, sauf pour le système d’exploitation. Et je n’ai pas le temps de le bricoler, ou l’envie de lutter contre les entreprises qui ne veulent pas aider. » Oui, voilà le hic. Dans une interview exclusive, Torvalds a expliqué pourquoi il ne voyait pas le portage de Linux sur les Mac basés sur M1. « Le principal problème avec le M1 pour moi est le GPU et les autres appareils qui l’entourent, car c’est probablement ce qui me retiendrait de l’utiliser car il n’aurait pas de support Linux à moins qu’Apple ne s’ouvre. »

Pourtant, alors que Torvalds sait qu’Apple ouvre ses chipsets « semble peu probable, mais bon, vous pouvez toujours espérer. » Même si ce « n’était pas un problème », a poursuivi Torvalds, « Mon espoir personnel serait d’avoir plus de cœurs. Même dans un ordinateur portable, je me fiche d’une autonomie de 20 heures (et je ne l’aurais pas de toute façon en construisant des noyaux. ). Je préfère le brancher un peu plus souvent et avoir 8 gros cœurs. » Quant à la RAM limitée du Mac – pas plus de 16 Go sur les modèles actuels – il peut vivre avec cela. « 16 Go me convient en fait parce que je n’ai pas tendance à faire des choses qui nécessitent beaucoup plus de RAM. Tout ce que je fais, c’est lire des courriels, faire des compilations git et noyau. Et oui, j’ai 64 Go sur mon bureau, mais c’est parce que je avoir 32 cœurs et 64 threads, et je fais des constructions extrêmement parallèles. Honnêtement, même dans ce cas, 32 Go seraient suffisants pour mes charges. » Cela dit, d’autres développeurs et utilisateurs expérimentés voudront peut-être plus des nouveaux Mac, pense Torvalds. « Les gens qui veulent vraiment des tonnes de mémoire sont ceux qui font de multiples VM ou d’énormes photographies et vidéos de fichiers RAW. »