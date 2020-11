L’interview de Ken Clarke refait surface en 2010 avec David Cameron – .

Le spin-doctor de Downing Street, Lee Cain, vient d’annoncer sa démission. La nouvelle a incité une vieille rumeur à refaire surface, qui suggérait que Caïn avait l’habitude de s’habiller en costume de poulet.

Lee Cain, directeur des communications de Downing Street, a annoncé sa démission de son poste moins de 24 heures après avoir été désigné pour une promotion au poste de chef d’état-major du n ° 10.

Depuis que Lee Cain a été mis sous les feux de la rampe, une vieille histoire sur l’ancien journaliste a été révélée, suggérant que dans le cadre d’un emploi précédent, il devait s’habiller en costume de poulet.

Mais le stroy est-il vrai et si oui, quel est le contexte derrière?

Photo de Leon Neal / Getty Images

Lee Cain démissionne du numéro 10

Lorsque Boris Johnson est devenu Premier ministre en juillet 2019, Lee Cain a été nommé directeur des communications de Downing Street.

En novembre 2020, il a été rapporté que Lee Cain était envisagé pour le poste de chef de cabinet de Downing Street.

Cependant, la nomination proposée aurait provoqué le chaos au n ° 10 selon l’Independent.

Après avoir été annoncé comme le nouveau chef de cabinet de Downing Street il y a moins de 24 heures au moment de la rédaction de cet article, la nouvelle a été annoncée que Lee Cain démissionnerait de son poste au cours de la nouvelle année.

Photo par Adrian Dennis – Piscine WPA / Getty Images

Les rumeurs du costume de poulet

Avant d’occuper son poste actuel à Downing Street, Lee Cain a travaillé comme journaliste, écrivant pour des publications telles que le Gloucester Citizen, The Sun et le Daily Mirror.

C’est pendant son séjour au Mirror que Lee Cain faisait partie d’une campagne qui l’obligeait, ainsi que plusieurs de ses collègues, à se déguiser en gros poulets jaunes.

La campagne a eu lieu pendant la période qui a précédé les élections de 2010 et a vu Cain et ses collègues à plumes poursuivre David Cameron et les députés conservateurs après avoir prétendument esquivé des questions difficiles avant l’élection.

S’exprimant sur le programme Peston d’ITV le 11 novembre 2020, le pair conservateur Ken Clarke a déclaré: «Je n’ai rencontré que [Lee Cain] quand il m’a pourchassé habillé comme un poulet, quand il faisait campagne pour le Parti travailliste il y a quelques années et que je ne l’ai pas, j’en ai peur, l’ai rencontré depuis, et il me semblait un poulet assez décent à l’époque.

Photo par ADRIAN DENNIS / AFP via Getty Images

Au moment de la publication de cet article, la raison de la démission de Lee Cain de Downing Street n’a pas été officiellement annoncée.

Dans d’autres nouvelles, Élection: Quand les hashtags « récents » d’Instagram seront-ils de retour? Fonction désactivée pour arrêter la « désinformation »!

