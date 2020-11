L’intervention de Queen en 2014 «  pré-planifiée  »

L’intervention de la reine lors du référendum sur l’indépendance écossaise de 2014 a été «astucieusement» pré-planifiée par le monarque, a-t-on affirmé.Lionel Barber, l’ancien rédacteur en chef du journal Financial Times, a déclaré avoir été informé du plan lors d’un déjeuner avec Prince Andrew, le duc d’York. Dernières nouvelles et analyses du bulletin i Trois jours plus tard, la reine a dit à un membre du public à l’extérieur de Crathie Kirk, l’église près de son domaine de Balmoral, qu’elle espérait que les Écossais «réfléchiraient très attentivement à l’avenir». À l’époque, ses commentaires ont été largement interprétés comme un avertissement aux électeurs écossais de soutenir le non et de maintenir le Royaume-Uni uni. Lire la suite Indépendance écossaise: Une fuite d’un mémo « velvet no » indique que les conservateurs sont en mode panique « Nod an a wink » Selon le Sunday Times, dans des journaux qui doivent être publiés ce mois-ci, M. Barber révélera comment il a rencontré le prince Andrew et Ma Kai , l’ancien vice-premier ministre chinois, au palais de Buckingham le 11 septembre. Il a déclaré que le prince lui avait fait «un signe de tête et un clin d’œil» et avait fait des commentaires «assez sanglants» sur la façon dont la reine se préparait à entrer dans le débat sur l’Écosse « Il y a cette scène où je suis au palais de Buckingham, invité par le duc espiègle d’York à déjeuner avec le ministre chinois des Affaires étrangères, et Andrew laisse soudainement à moitié que la reine va intervenir dimanche », écrit-il. «C’était intéressant. Ils l’avaient clairement planifié. Cela a été très astucieusement fait … Andrew le savait. »À l’époque, le palais de Buckingham a déclaré que toute suggestion selon laquelle la reine cherchait à influencer le résultat du référendum était« catégoriquement erronée ». L’année dernière, David Cameron a révélé comment il avait exhorté le La reine d’intervenir dans le débat sur l’indépendance de l’Écosse en lui faisant passer un message par l’intermédiaire de son secrétaire privé.Mr Barber a déclaré que l’intervention prévue avait été révélée par le prince Andrew trois jours plus tôt (Photo: PA) L’ancien Premier ministre a déclaré dans un documentaire de la BBC qu’il avait pris le décision en partie due à un «sentiment de panique grandissant» à la suite d’un sondage qui a mis le Oui en tête. Il a insisté sur le fait qu’il n’avait pas demandé au monarque de faire quoi que ce soit d ‘«inconstitutionnel ou inconstitutionnel», mais «juste une levée de sourcil, même un Le député du SNP Tommy Sheppard a déclaré que les dernières affirmations de M. Barber étaient «choquantes et extrêmement préoccupantes». «Si cela est vrai, cela signifie qu’une pression politique a été exercée sur la reine pour la pousser dans des domaines où la Le monarque ne devrait pas y aller », a-t-il ajouté.« J’espère que le palais sera en mesure de donner l’assurance que la reine restera fermement neutre lors du prochain référendum. »Une porte-parole du palais de Buckingham a déclaré à propos des dernières affirmations:« Nous ne commentons jamais les souvenirs des gens de ce qui étaient des conversations privées.

