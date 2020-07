L’interdiction des visiteurs à domicile de soins prend fin car les résidents sont autorisés à voir un parent ou un ami pour la première fois depuis le verrouillage du coronavirus

L’interdiction générale des visites à domicile de soins a pris fin au bout de quatre mois, Matt Hancock, le secrétaire à la Santé, a déclaré que les résidents des soins pouvaient désormais recommencer à voir des parents ou des amis.La plupart des résidents en Angleterre pourront recevoir les visites d’une seule personne spécifique. Les prestataires de soins et les organismes de bienfaisance ont accueilli favorablement les nouvelles directives du ministère de la Santé et des Affaires sociales, mais ont suggéré qu’elles auraient dû être publiées plus tôt et ont averti que la préparation des maisons pourrait encore prendre du temps. Le bulletin d’information politique a coupé le bruit Les visiteurs ont été bannis des maisons de retraite au début du confinement en mars, à quelques exceptions près, par exemple lorsqu’un résident était au bord de la mort. Même si les règles de verrouillage ont assoupli l’interdiction de se réunir à l’intérieur est restée en place parce que le secteur des soins est particulièrement vulnérable aux épidémies de Covid-19. pour les personnes hébergées dans des maisons de retraite ne pouvant recevoir la visite de leurs proches pendant cette période »(Photo: REUTERS / Henry Nicholls) Le nouveau conseil stipule que les visiteurs devraient désormais être autorisés dans des conditions strictes. Il dit: «Pour limiter les risques, là où les visites ont lieu, cela devrait être limité à un seul visiteur constant, par résident, dans la mesure du possible. Ceci afin de limiter le nombre total de visiteurs à la maison de soins et le risque d’infection qui en résulte. »Les conseils pourraient conduire à des décisions difficiles pour les résidents de soins qui doivent choisir lequel de leurs enfants ils veulent voir dans les mois à venir. Les visiteurs doivent porter des masques et continuer à se distancer socialement. Ils ne doivent pas apporter de fleurs à leurs proches, mais peuvent emporter des cadeaux faciles à désinfecter par le personnel, comme une boîte de chocolats. En savoir plus Un jeune survivant du cancer appelle Boris Johnson à apporter un soutien financier urgent aux associations caritatives. Le secrétaire à la Santé a déclaré: «Je sais à quel point il a été douloureux pour les personnes vivant dans des maisons de retraite de ne pas pouvoir recevoir la visite de leurs proches tout au long de cette période. Nous sommes maintenant en mesure d’autoriser soigneusement et en toute sécurité les visites dans les maisons de soins, qui seront basées sur les connaissances et les circonstances locales de chaque maison de soins. «Il est vraiment important de ne pas annuler tout le travail acharné des maisons de soins au cours du dernier quelques mois tout en veillant à ce que les familles et les amis puissent être réunis en toute sécurité, nous avons donc mis en place des conseils qui protègent tout le monde. »Caroline Abrahams of Age UK a déclaré que la plupart des foyers prendraient du temps pour élaborer leurs propres règles après discussion avec les directeurs de la santé locaux, ce qui devra attendre plus longtemps pour redémarrer les visites. Martin Green de Care England a déclaré: «Ces conseils auraient dû être fournis aux prestataires de soins le mois dernier. Nous ne comprenons pas pourquoi le ministère de la Santé et des Affaires sociales ne peut pas agir rapidement en cas de crise ou pourquoi il reste sourd aux commentaires et aux contributions du secteur.

Panneau de signalisation temporaire en polypropylène Fin à toutes les interdictions précédemment signalées Conçu pour établir une signalisation temporaire (chantier, déviation, travaux...).. Ces panneaux vous offre une meilleure visibilité car ils sont perpendiculaires à la chaussée. Depuis l'arrêté du 20 octobre 2008 relatif à l'attestation de conformité et aux rêgles de mise en service des panneaux de

Panneau de signalisation temporaire pour cône Fin à toutes les interdictions précédemment signalées Panneau avec pictogramme Fin à toutes les interdictions précédemment signalées qui avertit les automobilistes qu'ils ne sont plus soumis aux interdictions précédentes.. Lors de travaux de voirie temporaires, il est indispensable de signaler aux automobilistes qu'ils s'approchent d'une zone à risque.. Ce

Pedigree Chien Adulte, à l'agneau 15 kg FIN DE STOCK Ces délicieuses croquettes Pedigree Chien Adulte, à l'agneau sont destinées aux chiens adultes de toutes races et permettent essentiellement : * une bonne hygiène bucco-dentaire, * une digestion saine, * un pelage brillant, * un maintien des défenses naturelles.