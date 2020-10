L’Inter Milan contre le Real Madrid probablement sans Romelu Lukaku

S.24 Chaussures de sécurité sans métal S3 HRO VADOR S.24

Ces chaussures de sécurité en cuir S.24 sont conçues pour l'industrie lourde, la maintenance et les travaux extérieurs. Ce modèle montant normé EN 20345 S3 SRC offre également une protection contre la chaleur (norme HRO et HI) et le froid (norme CI). Ces chaussures de sécurité sans métal pour homme et femme