L’Inter a frappé deux fois son poteau dans un match nul 0-0 frustrant avec la Fiorentina – Football

L’Inter Milan a frappé deux fois le poteau et a également été déjoué par le gardien de but Pietro Terracciano alors qu’il était tenu à un match nul 0-0 par la Fiorentina mercredi, ce qui a aidé les dirigeants de la Juventus à se rapprocher de plus en plus d’un neuvième titre consécutif de Serie A. L’attaquant de l’Inter Romelu Lukaku s’est dirigé contre le poteau en première période et Alexis Sanchez a également vu un tir touché au droit par Terracciano en seconde période.

Le résultat signifie que la Juventus, qui mène avec 70 points et qu’il reste quatre matches à jouer, peut remporter un neuvième titre consécutif en s’imposant à l’Udinese jeudi. Atalanta, deuxième avec 74 points, et Inter, troisième avec 73, ont trois matchs à jouer chacun et la Juventus a un meilleur bilan face à face avec les deux.

Malgré leurs pauses malchanceuses, c’était généralement une performance fatiguée et sans inspiration de la part d’Antonio Conte qui comptait principalement sur des centres loft dans la zone destinée à Lukaku. Terracciano a fait un double arrêt au début pour empêcher Martin Caceres de marquer un but contre son camp et a également bloqué l’effort de Lukaku du rebond.

Lukaku a frappé une tête contre le poteau et Terracciano a ensuite détourné un tir à bout portant du Belge avec sa jambe tendue. La Fiorentina aurait dû aller de l’avant avant la mi-temps lorsque le coup franc de Franck Ribéry a trouvé l’Allemand Pezzella non marqué au deuxième poteau, mais l’Argentin est parti.

Le meilleur coup de l’Inter en seconde période a été une course puissante de Lukaku qui a trouvé Sanchez et le tir du Chilien a été touché au poteau par Terracciano et a rebondi dans les bras du gardien de but reconnaissant.