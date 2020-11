L’intégration de Black Ops Cold War Warzone aura lieu en décembre

Activision Blizzard a confirmé lors d’un récent appel sur les résultats que sa prochaine Appel du devoir le titre sera intégré dans Warzone en décembre.

Guerre froide Black Ops débarquera sur les tablettes des magasins le 13 novembre. Son ajout à Warzone coïncidera avec sa première saison de contenu en jeu. Activision n’a pas dit à quoi servent ses plans Guerre moderne, qui a introduit pour la première fois Warzone de retour en mars.

Le président et chef de l’exploitation, Daniel Alegre, a déclaré aux investisseurs que l’éditeur est convaincu (et nous aussi) que Call of Duty sera « Être à nouveau la première franchise de consoles au monde pour les ventes initiales cette année. » Il ajouta:

Le contenu en jeu de Black Ops Cold War sera centré sur le même système de jeu qui résonnait si bien avec les joueurs de Modern Warfare. Et à partir de la première saison de contenu en jeu en décembre, Black Ops Cold War sera intégré à Warzone. Nous intégrerons les personnages et les armes de Black Ops Cold War dans l’expérience gratuite avec un nouveau contenu substantiel garantissant que Warzone reste à la fois une expérience formidable et une puissante rampe d’accès pour le contenu premium de la franchise.

Fait intéressant, malgré sa taille infâme, Alegre pense que Appel du devoir continuera de voir une évolution accrue vers les téléchargements numériques «étant donné la commodité pour les joueurs et les initiatives de marketing en jeu permises par Warzone. »

Activision a annoncé une performance financière meilleure que prévu au troisième trimestre. Sa base de joueurs a augmenté de 23% d’une année sur l’autre avec une augmentation du temps total passé dans ses jeux.

«Nous avons atteint ces résultats grâce à une focalisation laser sur l’exécution à la fois dans les lancements de contenu majeurs et les opérations en direct sur PC, console et mobile, et dans nos nouvelles approches de l’engagement et des modèles commerciaux, en particulier l’introduction de Appel du devoir des expériences gratuites », a conclu Alegre.

