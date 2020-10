L’installation de Pollution Ranger et Smog Shade visualise les données sur la qualité de l’air

Le designer chinois Huachen Xin a créé Pollution Ranger et Smog Shade, une installation qui surveille et visualise les niveaux de pollution de l’air dans les villes.Pollution Ranger est un moniteur de qualité de l’air auto-alimenté qui se fixe sur le toit d’un taxi ou d’une voiture Uber et collecte des données sur Ces informations sont ensuite transmises à Smog Shade, un disque transparent dans un cadre circulaire en aluminium qui s’assombrit et devient opaque si des niveaux de pollution plus élevés sont détectés dans la ville. « Les gens ont le droit de connaître la véritable qualité de l’air qui l’entoure. «Sur la base de ces données, ils pourraient choisir s’ils ont besoin de déménager ou de quitter leur lieu de résidence actuel, en particulier les personnes atteintes de maladies pulmonaires», a-t-il ajouté. «Les responsables de la ville pourraient également utiliser les données comme des indices pour découvrir la pollution en temps réel, par exemple, ou pour suivre les émissions illégales pendant la nuit. « L’installation a été présélectionnée aux Dezeen Awards 2020 dans la catégorie conception d’installation.Un appareil sur le toit des taxis mo Xin, qui est diplômé du Royal College of Art, a décidé de créer ce système de visualisation de données en temps réel en réponse à la situation de la pollution atmosphérique en Chine. Certaines villes, dont Pékin, sont couvertes de smog causé par la pollution qui peut provoquer de graves maladies respiratoires. « La pollution de l’air est devenue un problème majeur en Chine et constitue une menace pour la santé publique chinoise », a déclaré le concepteur. « Les seules données sur la qualité de l’air auxquelles les gens peuvent accéder sont les données publiées par le gouvernement et leur authenticité est douteuse. » La couleur et la transparence changent à mesure qu’elles reçoivent des données Le problème avec les données gouvernementales, a expliqué Xin, est que l’État surveille la qualité de l’air. sont volontairement situés là où l’air est plus pur, comme dans les parcs, sur les toits ou même sur des îles au milieu des lacs. Cela laisse les gens sans aucun accès à des informations précises sur l’air qu’ils respirent. « Le manque de sources alternatives de données nationales et locales vérifiées viole non seulement les droits fondamentaux des citoyens, mais constitue également un abus de pouvoir », a déclaré Xin. Selon une étude publiée dans le Lancet, on estime que 1,24 million de décès en Chine pourraient être attribués à la pollution de l’air en 2017.L’installation rend publiques les données sur la qualité de l’airPollution Ranger donnera des lectures plus précises sur la gravité de la pollution de l’air car elle est fixée aux voitures lorsqu’elles roulent routes de la ville très fréquentées. Huit conceptions qui pourraient aider à réduire la pollution mondiale Placer Smog Shade dans les espaces publics peut alors donner aux gens une mise à jour visuelle rapide et simple sur la qualité de l’air à ce moment et à cet endroit, afin qu’ils puissent réagir en conséquence. Deux couches de film polarisant sont maintenues dans le cadre. et on pivote à 90 degrés pour changer le niveau de luminosité. Plus le disque est sombre, plus la pollution de l’air est grave Xin a également conçu une application qui permettrait aux utilisateurs de sélectionner une ville et de lire les données de qualité de l’air pour différents endroits ce jour-là. « Cette installation », a déclaré Xin.« C’est un moyen de visualiser ces données dans les espaces publics pour créer un impact social et faire pression sur les ensembles de données officiels inexacts. »Il espère que les gens pourraient modifient également leur comportement une fois qu’ils voient les niveaux de pollution pour s’exprimer et choisissent de prendre les transports en commun plutôt que de conduire.Une application permet aux utilisateurs de consulter les données locales sur la pollution atmosphériqueL’installation est actuellement un prototype et a été testé à Londres et à Shanghai. De nombreux designers ont répondu au problème de l’aggravation de la pollution atmosphérique. IKEA a fabriqué un ensemble de rideaux qui purifie l’air à l’intérieur d’une maison et le studio de design NotAnotherOne fabrique des moniteurs de pollution de l’air portables qui testent et suivent les niveaux locaux.Daan Roosengaarde a conçu un vélo qui filtre et nettoie l’air lorsqu’il est pédalé et fait le Tour sans smog à Pékin, qui absorbe l’air pollué et libère de l’air pur.

