L’inquiétude de Billy Slater pour le skipper de NSW Origin au milieu des problèmes de commotion cérébrale

La légende de Melbourne Storm, Billy Slater, dit qu’il est important que les clubs et le personnel médical de la NRL interviennent et passent des appels difficiles au milieu des malheurs de Boyd Cordner.

Cordner, 28 ans, s’est exclu pour le reste de la série Origin à la fin de la semaine dernière après s’être momentanément effondré et avoir été contraint de quitter le terrain après un coup à la tête.

C’était un incident qui a suscité un examen approfondi à la lumière de l’histoire de Cordner avec des commotions cérébrales, d’autant plus que le skipper des Blues a été autorisé à retourner sur le terrain après avoir passé une évaluation de blessure à la tête.

Slater a déclaré qu’il ne doutait pas de Cordner et que la décision de l’équipe médicale de ne plus participer à la série était due à ses problèmes de commotion cérébrale.

Un Boyd Cordner instable est assisté par le formateur NSW. (Getty)

Mais l’ancien arrière latéral de Melbourne Storm a admis qu’il appartenait désormais aux équipes de sauver les joueurs «d’eux-mêmes» à la suite des recherches sur les commotions cérébrales et des effets à long terme qu’elles peuvent provoquer.

« Je ne sais pas quel genre de protocoles ils ont entrepris et ce qui s’est passé avec les évaluations et tout ça. Il est difficile de se faire une opinion sans savoir tout cela », a déclaré Slater à 2GB. Wide World of Sports Radio.

« En regardant de loin et en voyant l’histoire des coups à la tête et des commotions cérébrales de Boyd Cordner, il ne fait aucun doute qu’ils ont utilisé cela et ont pris la décision de ne pas jouer cette année.

« Je ne sais pas trop s’il rejouera. Il y a vingt ans, vous n’auriez pas pensé comme ça.

« Boyd Cordner est aussi dur qu’ils viennent, alors parfois tu dois les sauver d’eux-mêmes. »

Slater a admis que la recherche en cours sur les commotions cérébrales répétées rend difficile pour les équipes de diagnostiquer et d’approcher les joueurs à l’avenir.

« Il y a tellement d’inconnus autour de cette blessure », a-t-il ajouté.

«Personne ne connaît les répercussions de ce qui se passe sur la piste avec des blessures à la tête.

«Nous commençons seulement à obtenir un peu de données maintenant.

« Les genoux, les épaules, les chevilles, toutes ces choses, nous savons combien de temps ils seront en convalescence. »