L’innovation de nouvelle génération est dans le gameplay et le développement, pas dans le graphisme

À l’approche de la prochaine génération de jeux, la question se pose de savoir à quel point ces jeux peuvent être beaux sur PS5 et Xbox Series X. Il y a une phrase que j’ai vu jeté par quelques personnes maintenant et c’est « des rendements décroissants ». Nous sommes à un stade du jeu où nous avons plus ou moins atteint le sommet du «assez bon». Il existe déjà des jeux incroyablement quasi photoréalistes sur cette génération de console, alors que pouvons-nous vraiment demander de plus à la prochaine génération? Oui, il y a des améliorations et des optimisations pour de meilleures résolutions et des fréquences d’images plus élevées et plus stables, mais nous ne répétons pas sur cette génération de consoles juste pour un bump de résolution.

Donc, si les jeux ne sont pas plus beaux, que recherchons-nous vraiment avec la technologie de nouvelle génération? Les véritables innovations brillantes de nouvelle génération proviendront de l’expérience de jeu fondamentale et des sensibilités de conception de base alors que les développeurs commenceront à déplacer les processus de développement autour des capacités du matériel de nouvelle génération.

En regardant l’histoire des jeux, tant de fonctionnalités, de décisions de conception et de tropes emblématiques du jeu ont été propagés par les limites techniques du matériel. L’exemple le plus simple est les écrans de chargement cachés, utilisant des portes, des couloirs, des cinématiques et d’autres architectures forcées de mouvements lents étroits à l’intérieur des niveaux pour donner au jeu un moment à charger sans interrompre l’immersion du joueur. Même en dehors du point de vue du joueur, il existe un certain nombre d’astuces de développement en arrière-plan qui sont utilisées en raison des limitations matérielles. La conception des niveaux et de l’environnement est intrinsèquement construite autour du masquage des temps de chargement. Tout ce que nous voyons à l’écran est une illusion, et les développeurs doivent maintenir cette illusion quoi qu’il arrive. C’est pourquoi vous devez parfois ralentir pour ramper dans un petit espace, ou vous faufiler entre cet espace dans la clôture, ou prendre cet ascenseur; pour donner au jeu le temps de rattraper son retard.

La conception au niveau du jeu vidéo consiste à déguiser intelligemment les temps de chargement en masquant les lignes de vue, en obstruant le chemin du joueur et en permettant au jeu de maintenir l'illusion tout en essayant de charger de nouveaux actifs.

Mais que se passerait-il si les jeux n’avaient pas à être conçus de cette façon. Soudain, vous avez libéré les scénaristes, les concepteurs de niveaux et les ingénieurs de gameplay de la nécessité de tenir compte des limitations techniques qui pourraient nécessiter des modifications du gameplay. Plus de liberté technique signifie plus de liberté créative et de capacité à concevoir en fonction de l’intention plutôt qu’en fonction de ce que le matériel permet. Cela, à son tour, changera complètement l’expérience du joueur, car nous avons une autre dimension d’immersion dans les intentions créatives d’un jeu, non freinée par le matériel.

Les écrans de chargement ne sont qu’un exemple clair, mais le développement de jeux est plein de sensibilités de conception créées par des limitations techniques, des solutions aux barrages routiers qui n’existent pas sur PS5 et Xbox Series X. Le desserrage de ces contraintes ouvre des mondes de possibilités de nouvelle génération.

La nouvelle génération ne peut pas être affichée dans les graphiques

Et il y a le plus gros problème avec la prochaine génération, aggravé en partie par la pandémie de COVID-19 qui nous a tous forcés à l’intérieur et a fermé toute possibilité à quiconque de se familiariser avec ces jeux pour le reste de l’année. Le jeu de nouvelle génération doit se faire sentir. C’est l’expérience du joueur. Ainsi, lorsque Microsoft promet de jeter un coup d’œil à un tas de jeux de prochaine génération dans sa Xbox intérieure, les fans ont été déçus pour un certain nombre de raisons.

Tout d’abord, les bandes-annonces n’ont pas vraiment montré de «gameplay de nouvelle génération». Oui, nous avons vu des images dans le moteur, et cela incluait un peu le gameplay dans une certaine mesure, mais qu’en est-il qui en fait uniquement une «nouvelle génération?» La grande majorité des titres étant des versions inter-générations, ils sont intrinsèquement freinés par les limitations de conception actuelles au niveau central. Donc, ce que nous avons vu était un tas de jeux qui pourraient sembler un peu plus jolis et pourraient se charger un peu plus rapidement, mais cela ne nous a donné aucune raison valable d’anticiper le matériel de prochaine génération. La preuve va être dans les exclusivités de prochaine génération, et ce sera dans les détails qui ne peuvent pas être montrés dans une bande-annonce rapide de 2-3 minutes.

Inside Xbox nous a montré un tas de jeux pour la prochaine génération sans vraiment nous dire ce que cela signifie pour eux d'être de la prochaine génération.

Malheureusement, l’absence de tout événement de jeu cette année en raison de COVID-19 signifie que Sony et Microsoft auront beaucoup plus de mal avec la messagerie. Sony avait initialement prévu d’organiser «des centaines d’événements grand public» tout au long de l’année pour présenter les titres PS4 et PS5. Les joueurs étaient censés pouvoir mettre la main sur Le dernier d’entre nous, partie II de retour à PAX East plus tôt cette année avant que Sony ne se retire du spectacle, le dernier événement avant que tout ne s’arrête et que 2020 soit effectivement annulé. Maintenant? Les fans désireux devront compter sur le marketing, les relations publiques, les gestionnaires de communauté et la messagerie des développeurs / éditeurs pour communiquer exactement ce qui rend la nouvelle génération si unique, et ces canaux devront tous faire du bon travail en présentant de manière concise ce qui nous fait avancer. dans l’ère PS5 et Xbox Series X.

Les jeux multi-générations ne parviennent pas à mettre en valeur le véritable potentiel de la prochaine génération

Si Assassin’s Creed Valhalla arrive également sur la PS4, alors qu’est-ce qui rend sa version PS5 si spéciale? C’est une question sur laquelle les communiqués de presse des jeux à venir ont déjà essayé de danser, avec des phrases vagues comme «En tant que développeurs, nous sommes toujours ravis de travailler avec de nouveaux matériels car cela nous donne une plus grande capacité à exprimer notre vision créative», et «La prochaine génération de consoles de jeux vidéo pour la maison permet à l’équipe de développement de réaliser pleinement son potentiel.» (Citations réelles tirées des communiqués de presse pour les jeux cross-gen). Le problème est que nous n’obtenons pas vraiment de détails à part « de meilleurs graphismes » et « des temps de chargement plus rapides ». Si les gens peuvent apprécier la version graphiquement inférieure de The Witcher 3 sur Switch, alors pourquoi les «bons graphiques» sont-ils analogues au plein potentiel de l’expression créative de nouvelle génération?

Un jeu conçu avec le plus petit dénominateur commun à l'esprit peut-il vraiment libérer le potentiel de la prochaine génération?

Le flux Inside Xbox, tout en vantant que chaque jeu est «optimisé pour la série X», n’a même jamais vraiment tenu cette vague promesse grâce à des comparaisons côte à côte ou à des listes de fonctionnalités de ce que les versions de la série X de ces jeux auront que l’actuel – les versions gen ne le font pas. On vient de nous promettre qu’ils seront «optimisés». Bien sûr, cela signifie une augmentation de la résolution et une augmentation du taux de trame, et je ne doute pas au niveau technique, ils seront impressionnants, mais c’est moins «nouvelle génération» et plus «PS4 Pro / Xbox One X Enhanced» mais pour la prochaine itération des consoles. Même si tout ce que nous avons vu était une séquence cible de la série X… ça avait l’air bien, mais je n’ai pas été époustouflé? La plupart de tout cela semblait plus que possible sur les consoles actuelles (et à en juger par les versions inter-générations, en gros). Présenter le tout via un flux en direct compressé n’a probablement pas aidé non plus.

Je veux laisser cette diatribe avec une demande à Sony et à toutes les autres sociétés qui se préparent à révéler, montrer et commercialiser des jeux de nouvelle génération tout au long de l’année: nous avons besoin de plus que de jolis jeux. Expliquez clairement les améliorations de la prochaine génération. Donnez aux développeurs plus de temps pour parler de développement et de conception. Donnez-nous des puces de fonctionnalités uniques de nouvelle génération (et pourquoi ces fonctionnalités pourraient être difficiles ou impossibles sur la génération actuelle). Et même si la prochaine génération ne concerne pas uniquement les graphiques, si vous voulez montrer des visuels de nouvelle génération sur des jeux entre générations, donnez-nous un côte à côte pour vraiment voir les différences de distance de dessin, de texture et d’objet pop-in et temps de chargement. Faites un argument convaincant pour expliquer pourquoi les jeux de prochaine génération seront différents. Nous avons vu les chiffres et les spécifications. Maintenant, montrez-nous ce que tout cela signifie dans la pratique. Je suis déjà prêt à acheter une PS5, mais je serais ravi de savoir comment mon expérience en tant que joueur va changer à venir ces vacances et au-delà.

