Découvrez cette interview avec Fred Armisen, Tim Heidecker et John C. Reilly à propos de leur nouvelle comédie spatiale sur Showtime, Base lunaire 8.

«Aller dans l’espace n’est pas une blague. Les astronautes qui y arrivent passent par des années d’entraînement, répétant sans cesse des exercices et des manœuvres de gestion de crise, et doivent être aussi intelligents que cool sous la pression. En d’autres termes, ils doivent être tout ce que les personnages Base lunaire 8 ne sont pas, »

De la Journée mondiale de la gentillesse à la Journée nationale de la soie dentaire, voici quelques vacances décalées à célébrer en novembre.

«Pendant que vous êtes occupé à célébrer le Mois des amateurs de pudding à la banane, le Mois national de la noix de pécan en Géorgie, le Mois des amateurs de beurre d’arachide et le Mois mondial végétalien, assurez-vous de programmer ces célébrations quotidiennes, dont certaines sont saisonnières – et d’autres non pertinentes à rien du tout.

L’iPhone 12 n’a même pas commencé à être expédié aux consommateurs, mais les rumeurs sur l’iPhone 13 sont déjà nombreuses.

«Une note de recherche de l’analyste Apple fiable Ming-Chi Kuo, citée par MacRumors, suggère que la gamme d’iPhones de l’année prochaine – nous l’appellerons iPhone 13 pour l’instant – sera disponible dans les quatre mêmes modèles que les téléphones de cette année. Cela suggère que nous aurions un iPhone 13 Mini, un iPhone 13, un iPhone 13 Pro, ainsi qu’une version Pro Max. »

L’acteur et cinéaste John Handem Piette a fait une édition fan de la finale de Avengers: Fin de partie, avec Donald Trump dans le rôle de Thanos et Joe Biden dans le rôle de Captain America.

«Alors que les Américains descendent dans les rues pour célébrer la victoire de Joe Biden, on a l’impression qu’un poids énorme a été enlevé de nos épaules. Pendant quatre ans, nous avons été retenus en otage d’un dictateur en herbe implacable et déchaîné qui a rejeté la science, la décence et la compassion à chaque tournant. Cette victoire, contre toute attente et tout ce qui est contre nous, est énorme.

Une nouvelle enquête Spotify en cours laisse entendre que la plate-forme de streaming de musique pourrait chercher à tester un abonnement de podcast premium.

« VariétéAndrew Wallenstein, président de la plateforme d’intelligence, a reçu une enquête diffusée via l’application Spotify qui mesurait l’intérêt des utilisateurs pour la plateforme potentielle. Il donnerait accès à une variété d’émissions originales ou exclusives moyennant des frais mensuels. »

Une nouvelle étude publiée dans la revue Rapports scientifiques a découvert que les exercices de résistance peuvent soulager l’anxiété.

«De nouvelles recherches révèlent que l’entraînement par exercices de résistance peut avoir un effet qui change la vie de l’esprit, capable de soulager l’anxiété chez les jeunes adultes. Après une année tourbillonnante qui a mis la santé mentale à l’épreuve, ces découvertes donnent aux gens des mesures concrètes pour renforcer leurs muscles – et aider leur cerveau aussi. «

