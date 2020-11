Link Tank: La lutteuse professionnelle Sasha Banks a décroché son rôle de mandalorien grâce à Hot Wings

La lutteuse professionnelle Sasha Banks l’a apparemment eue Mandalorien concert de camée grâce à une assiette d’ailes de poulet.

«La lutteuse professionnelle Sasha Banks a suivi les traces de Dwayne Johnson, Dave Bautista et tant d’autres, faisant ses débuts au (petit) écran dans la deuxième saison de Le mandalorien. Mais ce n’est pas seulement son passage sur le ring qui lui a valu le concert. C’était une assiette d’ailes chaudes.

En savoir plus sur Gizmodo.

Quand on pense à la dinde, on pense généralement à l’oiseau cuit. Cependant, les dindes vivantes, en particulier ces histoires d’attaque de dinde, donnent également lieu à des conversations hilarantes pour le dîner de Thanksgiving.

«Au cours des dernières décennies, les organisations de conservation ont réussi à ramener des dindes sauvages au bord de l’extinction aux États-Unis – il n’est donc pas rare d’en croiser un (ou plusieurs) dans votre quartier. Bien que la plupart de ces rencontres soient inoffensives, les dindes ont été connues pour s’en prendre aux voitures, aux facteurs et aux fenêtres de cuisine dans le passé.

En savoir plus sur Mental Floss.

cnx.cmd.push (function () {cnx ({playerId: « 106e33c0-3911-473c-b599-b1426db57530 »,}). render (« 0270c398a82f44f49c23c16122516796 »);});

Nous sommes presque aux trois quarts du parcours de NaNoWriMo 2020. Découvrez ces livres à succès qui ont commencé comme des projets NaNoWriMo.

«Juste comme ça, novembre est presque terminé! Pour ceux d’entre nous qui ont commencé sur des projets d’écriture ambitieux pour le Mois national de l’écriture de romans (NaNoWriMo, comme on l’appelle affectueusement), c’est comme si nous avions à peine eu le temps de nous installer dans nos routines d’écriture avant que la ligne d’arrivée ne se balance soudainement devant. de nous. »

En savoir plus sur Mental Floss.

Call of Duty Cold Wars est un suivi décent de la Opérations secrètes sous-série, mais ne répond toujours pas aux attentes.

«Dans le dernier jeu de la Appel du devoir série – et cinquième de la Opérations secrètes sous-série, Guerre froide Black Ops se livre à sa période de titre comme un film de John Frankenheimer alors qu’il présente une nouvelle fonctionnalité: un protagoniste personnalisé pour l’histoire solo. »

En savoir plus sur Inverse.

La fonctionnalité Tweets expirant de Twitter, appelée Fleets, est déployée dans le monde entier aujourd’hui. Les flottes ne dureront que 24 heures avant de disparaître.

«La fonction de tweet expirant de Twitter, Fleets, est lancée dans le monde entier aujourd’hui, offrant aux utilisateurs une nouvelle façon de publier du contenu sur la plate-forme de médias sociaux. La fonctionnalité est essentiellement des histoires Instagram. Le contenu que vous publiez sur Fleets – qui apparaîtra sous la forme d’une barre spéciale sur la chronologie Twitter – ne durera que 24 heures avant d’être supprimé. »

En savoir plus sur PCMag.

Dans La Couronne Saison 4, épisode 5, un homme est entré par effraction dans la chambre de la reine Elizabeth. Ceci était basé sur un incident réel en 1982.

«Le vrai Michael Fagan, joué à l’écran par Tom Brooke, est bien vivant, ce qui signifie qu’il a fait connaître ses problèmes avec l’épisode. Il a déclaré dans des entretiens avec The Sun et The Guardian qu’il était mécontent du casting, arguant que l’acteur n’avait « aucun charisme » et était « totalement sans charme ».

En savoir plus sur Thrillist.

Le post Link Tank: La lutteuse professionnelle Sasha Banks a décroché son rôle de mandalorien grâce à Hot Wings est apparu en premier sur Den of Geek.

Partager : Tweet