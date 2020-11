Link Tank: James Murray, la star des Jokers impraticables, sur l’écriture d’une comédie d’horreur

Découvrez cette interview exclusive avec Jokers peu pratiques star James Murray sur la façon dont il a combiné l’horreur et l’humour dans son nouveau livre.

«James S. Murray a fait une carrière de peur. Avec d’autres membres du célèbre groupe d’improvisation The Tenderloins, Murray joue sur Jokers peu pratiques, une émission de télévision dans laquelle les improvisateurs sont soumis à un jeu de vérité ou d’oser de plus en plus intense – et endurent des «punitions» effrayantes s’ils ne parviennent pas à relever le défi.

Le 11 novembre est la journée des anciens combattants. Découvrez quelques faits sur le déroulement de cette fête, comment l’observer et plus encore.

«Que vous connaissiez ou non quelqu’un qui a servi dans l’armée ou que vous ayez servi vous-même, la Journée des anciens combattants est une fête qui mérite d’être observée. Il y a environ 18 millions d’anciens combattants vivant aux États-Unis – voici quelques points à retenir lorsque vous leur rendrez hommage le 11 novembre. »

L’adorable gremlin connu sous le nom de Baby Yoda est impliqué dans la première polémique de sa jeune vie après le dernier épisode de Le mandalorien lui a montré en train de manger des œufs de grenouille.

«Le grand débat sur les œufs fait rage. Dans la saison 2 épisode 2 de Le mandalorien, intitulé «Le passager», Baby Yoda était fasciné par les œufs de la grenouille. Ce qui n’est pas si surprenant. Il adore manger des grenouilles en général, alors voir une grenouille géante et voir ses œufs semblait probablement être une excellente occasion de dîner.

Le test bêta de Starlink par SpaceX a déjà commencé à transformer la façon dont les Américains des zones rurales utilisent Internet.

«Nickolas Friedrich vit dans le centre du Montana, où sa connectivité haut débit locale n’a pas été bonne. Chaque mois, il paie environ 120 $ pour une vitesse de téléchargement maigre de 0,8 Mbps auprès du seul fournisseur DSL de la ville. Et sa connexion peut se figer lorsque trop de voisins sont sur le service à la fois. »

Des ensembles de données massifs autour de la propagation du COVID-19 révèlent quatre sites de super-épandage à éviter dans les mois à venir.

«Dans l’histoire récente, aucun autre événement mondial n’a radicalement transformé nos mouvements quotidiens comme Covid-19. Pour limiter la propagation insidieuse du coronavirus, il a été conseillé aux gens de rester à la maison, à distance sociale et, parfois, de s’isoler. Pour montrer comment ces changements de mobilité influencent la transmission de la maladie, les scientifiques viennent de publier un modèle dynamique de grande envergure, mais à grain fin.

Le nouveau clip du groupe de rock EELS, acclamé par la critique, «Are We Alright Again» met en vedette l’acteur Jon Hamm. Regardez le tout ci-dessous!

