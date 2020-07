L’infirmière en chef Ruth May confirme qu’elle a été retirée des points de presse sur le coronavirus après avoir refusé de soutenir Dominic Cummings

Ruth May, l’infirmière en chef de l’Angleterre, a confirmé qu’elle avait été empêchée de comparaître lors d’un point de presse à Downing Street après avoir refusé de soutenir Dominic Cummings lors de son voyage contre le lock-out dans le comté de Durham. par les ministres et le n ° 10. Mais lors de la déposition aux députés du Comité des comptes publics, Mme May a confirmé qu’elle avait été exclue du briefing du 1er juin.Ses commentaires corroborent un compte rendu dans The Independent le 12 juin selon lequel elle soutenir M. Cummings lors d’une répétition du briefing. Elle a déclaré à la commission: «Il est en effet vrai que j’ai été exclue d’un briefing, mais cela arrive aussi à beaucoup de mes collègues.» Le bulletin d’information de i politique a coupé le bruit Demande si on lui avait demandé de défendre M. Cummings, dit-elle. : «Lors de tous les points de presse, nous parlons beaucoup de ces questions de préparation. Et oui, bien sûr, on m’a posé des questions sur le verrouillage et les règles de verrouillage, oui. »« Les règles sont claires »Au moment de son apparition manquée, M. Cummings était sous pression pour démissionner (Photo: Hollie Adams / Getty) Mme May a dit qu’elle pensait que les règles de verrouillage au domicile s’appliquaient à tout le monde. Elle a déclaré: «À mon avis, les règles sont claires et elles s’appliquent à nous tous.» Lorsque le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a été interrogé sur l’histoire lors du briefing quotidien du 12 juin, le ministre a déclaré: «Je ne pense pas est vrai. Elle a été une contributrice régulière auparavant et je suis sûr qu’elle reviendra ici. »Au moment de son apparition manquée, M. Cummings était sous pression pour démissionner après qu’il soit apparu qu’il avait conduit sa famille à 260 miles de Londres à Durham pour rester. à la ferme de ses parents en violation des règles de verrouillage. Les commentaires de Mme May faisaient écho à ceux du médecin-chef adjoint Jonathan Van-Tam qui, interrogé sur l’exemple de M. Cummings lors d’une réunion d’information le 30 mai, avait déclaré que les règles de verrouillage «s’appliquent à tous ». Après ses commentaires, M. Van-Tam ne s’est pas présenté à une autre conférence de presse de Downing Street. Le gouvernement a mis fin aux séances d’information quotidiennes le 23 juin, préférant à la place les reformuler pour des annonces ponctuelles. Lire la suite Les messages du coronavirus du gouvernement ne sont plus efficaces parce que la confiance du public dans les ministres s’est effondrée, selon ses propres scientifiques. Après les témoignages de Mme May, le secrétaire fantôme de la Santé Jonathan Ashworth a demandé au secrétaire à la Santé Matt Hancock aux Communes: «A-t-il vraiment acquiescé au silence de le chef des soins infirmiers au plus fort de cette pandémie? »Sir Ed Davey, chef intérimaire de Lib Dem, a déclaré:« Boris Johnson est heureux de se cacher derrière des experts quand cela lui convient, mais dès qu’ils ne respectent pas son scénario, il les bâillonne. C’est pourquoi nous devons voir le calendrier de l’enquête indépendante qu’il a acceptée la semaine dernière, afin que nous puissions faire connaître la vérité. »

