Line-up, à quelle heure il commence sur BBC Two ce soir et comment la série fonctionne

Noël sera différent cette année en raison des restrictions de Covid-19, mais ceux qui sont en mesure de passer les festivités ensemble commenceront à planifier leur déjeuner du jour de Noël.Et quoi de mieux pour s’inspirer que du Great British Menu, qui revient ce soir pour Une série spéciale de Noël.Le bulletin télévisé i: ce que vous devriez regarder ensuiteMais qu’est-ce qui est différent cette année et à quoi peut-on s’attendre? Voici ce que vous devez savoir: Qu’est-ce que le Great British Christmas Menu? Cette série est une version festive du Great British Menu, l’émission culinaire de la BBC qui voit les meilleurs chefs britanniques s’affronter pour produire un menu qui sera servi dans un prestigieux La série principale a eu lieu de mars à mai de cette année, mais elle revient ce soir pour une spéciale festive au cours de laquelle d’anciens lauréats du spectacle s’affronteront pour préparer un dîner spécial de Noël. Quel est le format de cette série? rendre hommage aux héros de la pandémie Covid-19 de cette année – du personnel du NHS à d’autres travailleurs clés – alors que les chefs préparent un festin spécial de six plats pour eux.Il y aura sept épisodes, un dédié à chaque cours avec le gagnant annoncé à la fin du programme, et le dernier épisode montrera le grand banquet.Chaque épisode accueillera également un chef vétéran pour compléter la programmation et les chefs ne cuisineront pas seulement – ils jugeront également les plats de chacun .Quatre chefs cuisineront whi les quatre autres notent leurs plats lors d’un test à l’aveugle. Qui sont les chefs? Jason Atherton, fondateur, The Social Company Pip Lacey, co-fondateur, Hicce, Londres Tom Barnes, chef exécutif du groupe, Rogan & CoNiall Keating, chef exécutif, Whatley Manor , Malmesbury, WiltshireTommy Banks, chef-directeur, The Black Swan at Oldstead and Roots, YorkAlex Greene, chef cuisinier, Deanes Eipic, BelfastRichard Bainbridge, chef-propriétaire, Benedicts, NorwichSimon Rogan, propriétaire, Umbel Restaurant GroupMatt Gillan, chef-propriétaire, Heritage, SussexJames Cochran, chef cuisinier et propriétaire, 1251, LondresLisa Goodwin-Allen, chef exécutif, Northcote, Langho, LancashireTom Aikens, chef-patron, Muse, Londres.Qui est l’hôte cette année et qui sont les juges? Chef Andi Oliver , qui a été juge sur le Great British Menu pour les quatre dernières séries, échangera son siège sur le panneau pour accueillir cette édition spéciale de l’émission. Elle aura également le vote décisif en cas d’égalité.Oliver Peyton, Kerry Godliman et Matthew Fort sont les juges (BBC / Optomen Television Ltd / Ashleigh Brown) La place au jury sera le comédien Kerry Godliman, qui rejoint Matthew Fort et Oliver Peyton sur le panneau. Un juge invité différent lié au thème de la série de célébrer nos employés clés se joindra également chaque semaine. Oliver a déclaré: «Je suis tellement ravi et honoré d’avoir été invité à élargir mon rôle chez Great British Menu! C’est une formidable opportunité de comprendre le chemin parcouru par les chefs et de regarder l’évolution des plats avant qu’ils ne viennent à la chambre des juges est une révélation époustouflante. «C’est une opportunité extraordinaire de travailler si étroitement avec les meilleurs talents culinaires du pays – c’est un privilège que je ne prends pas pour acquis. »Le Great British Christmas Menu démarre sur BBC Two à 21h le 1er décembre