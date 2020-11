L’industrie du mariage accueille les nouvelles de Phizer mais avertit que le secteur a encore besoin d’aide

L’annonce d’un déploiement potentiel d’un vaccin dès le mois prochain a été accueillie avec soulagement par l’industrie du mariage, qui a été « décimée » par la pandémie.Les dirigeants de l’industrie disent que cela offre une lueur d’espoir pour l’avenir, mais que Ils affirment que la demande de services de mariage n’a pas repris suite à l’annonce et que de nombreuses entreprises auront probablement perdu jusqu’à un an et demi de chiffre d’affaires d’ici la levée des restrictions. Craven-Robins, un directeur de l’Association nationale des professionnels du mariage, a déclaré à i: «Il n’y a pas eu de réaction en termes de tourbillon de réservations, mais c’est une très bonne nouvelle. Notre industrie a été décimée par ce droit dès le départ. »Industrie` `décimée » par le coronavirus De nombreuses entreprises de mariage sont de petites entreprises ou des commerçants indépendants et luttent pour survivre aux restrictions de la pandémie, disent les chefs de file de l’industrie. en Angleterre, les petits mariages et les partenariats civils ne sont possibles que lorsque quelqu’un est malade et ne devrait pas se rétablir.L’association, qui représente des entreprises telles que des fleuristes, des photographes, des lieux et des organisateurs de mariages, a déclaré que le coup le plus dur est venu lorsque le gouvernement a retardé la date. les mariages pourraient reprendre cet été jusqu’au 15 août avec des restrictions sur le nombre de participants. Mme Craven-Robins a ajouté: «L’industrie va rebondir, les gens n’arrêteront pas de se marier.» Mais il sera trop tard pour certaines entreprises, dont beaucoup sont de petites entreprises ou des commerçants indépendants. Nous avons vraiment besoin d’un soutien spécifique au secteur. Nous devons être en mesure de reconstruire la confiance des consommateurs, nous avons besoin d’une feuille de route pour l’avenir. L’imprésario du théâtre a déclaré à Good Morning Britain: «Je suppose que les choses vont commencer à revenir à la normale en avril / mai.» L’homme de 72 ans, qui a participé à l’essai de vaccin de l’Université d’Oxford, a déclaré qu’il était déterminé à ouvrir sa nouvelle production de Cendrillon en mai 2021.

