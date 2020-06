L’industrie de la musique appelle à Black Out Tuesday en pleine agitation – betanewsfr

Par MESFIN FEKADU

NEW YORK (AP) – L’industrie de la musique prévoit d’éteindre la musique et de tenir une journée pour réfléchir et mettre en œuvre des changements en réponse à la mort de George Floyd et aux meurtres d’autres Noirs.

Plusieurs grandes maisons de disques ont organisé Black Out Tuesday alors que de violentes manifestations ont éclaté dans le monde entier provoquées par la mort de Floyd ainsi que les meurtres d’Ahmaud Arbery et Breonna Taylor. Les sociétés musicales Live Nation et TikTok, ainsi que la Recording Academy, ont publié sur les réseaux sociaux son intention de soutenir et de soutenir la communauté noire.

« Le mardi 2 juin, Columbia Records observera » Black Out Tuesday « », a déclaré le label Sony qui abrite Beyoncé, Bob Dylan, Adele et John Legend dans un communiqué. «Ce n’est pas un jour de congé. Au lieu de cela, c’est une journée pour réfléchir et trouver des moyens d’avancer dans la solidarité. »

«Nous continuons de soutenir la communauté noire, notre personnel, nos artistes et nos pairs dans l’industrie de la musique», a poursuivi la société. « Peut-être sans la musique, nous pouvons vraiment écouter. »

D’autres qui ont rejoint Black Out Tuesday incluent les empreintes Sony RCA Records et Epic Records; les divisions Universal Music Group Republic Records, Def Jam, UMG Nashville, Capitol Records et Island Records; et le Warner Music Group imprime Atlantic et Warner Records. De plus petits labels indépendants ainsi que des maisons d’édition musicale et des sociétés de gestion ont également signé.

Interscope Geffen A&M d’UMG a déclaré qu’en plus de rejoindre Black Out mardi, le label de Lady Gaga et Kendrick Lamar ne sortirait pas de musique cette semaine – le premier label à le faire.

« Au lieu de cela, IGA contribuera aux organisations qui aident à renflouer les manifestants exerçant leur droit de se rassembler pacifiquement, à aider les avocats travaillant pour un changement systémique et à fournir une assistance aux organisations caritatives axées sur la création d’une autonomisation économique dans la communauté noire », indique son communiqué.

IGA a reporté les nouvelles sorties musicales MGK, 6lack, Dylan, Jessie Ware, Smokepurp, Lil Mosey, Billy Raffoul, Max Leone et plus en coordination avec leurs partenaires Alamo, LVRN, The Darkroom, Bad Boy et plus encore.

Des musiciens comme Rihanna, Beyoncé, Taylor Swift, Lil Nas X, Demi Lovato, Post Malone et Harry Styles se sont prononcés après la mort de Floyd et les protestations mondiales. Jay-Z a publié dimanche un communiqué appelant le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, à poursuivre les responsables de la mort de Floyd, un homme noir menotté qui a plaidé pour de l’air alors qu’un policier blanc lui pressait le genou au cou.

«Avec un pays tout entier dans la douleur, j’appelle AG Ellison à faire ce qu’il faut et à poursuivre tous les responsables du meurtre de George Floyd dans toute la mesure permise par la loi. Ce n’est qu’une première étape. Je suis plus déterminé à me battre pour la justice que n’importe quel combat que mes prétendus oppresseurs peuvent avoir », a déclaré Jay-Z. «Je demande à chaque politicien, procureur et officier du pays d’avoir le courage de faire ce qui est bien. Ayez le courage de nous regarder comme des humains, des papas, des frères, des soeurs et des mères dans la douleur et regardez-vous. »

Les tensions raciales étaient également vives après l’arrestation de deux hommes blancs en mai lors de la mort par balles du jogger noir Arbery en Géorgie en février, et après que Louisville, Kentucky, la police ait abattu Taylor à mort chez elle en mars.

Le duo de R&B Chloe x Halle, qui sortira vendredi son deuxième album «Ungodly Hour», a publié une couverture de l’hymne classique des droits civiques et de la chanson de protestation «We Shall Overcome» sur Instagram.

«Cette semaine a été très chargée pour nous tous. Nous avons essayé de ne pas comprendre, car il n’y a aucun moyen de comprendre les tueries terribles – nous avons juste le cœur lourd cette semaine et essayons simplement de faire tout ce que nous pouvons pour prier et nous élever les uns les autres avec nos voix », a déclaré Halle. dans une interview avec l’Associated Press.

« Avec tout ce qui se passe, nous avons senti que la musique peut être très curative, car c’est ainsi que nous avons en quelque sorte gardé notre esprit pendant cette période », a ajouté Chloé. Autant que nous le pouvions, nous voulions juste partager notre don de la chanson pour même simplement remonter le moral pendant quelques secondes. »