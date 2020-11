Lindsey Graham remporte la réélection du Sénat contre Jaime Harrison

Le sénateur Lindsey Graham (RS.C) a été réélu contre le démocrate Jaime Harrison dans une course très compétitive et étroitement surveillée pour le Sénat américain, les projets AP. 57 millions de dollars au troisième trimestre – dans sa tentative de renverser Graham, l’un des plus proches alliés du président Trump au Sénat. Graham est président du Comité judiciaire du Sénat et a dirigé la campagne controversée pour confirmer la juge de la Cour suprême Amy Coney Barrett une semaine avant les élections. Données: AP; Graphique: Naema Ahmed, Andrew Witherspoon, Danielle Alberti / Axios

