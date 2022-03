Lindsay Lohan jouera dans deux nouveaux films Netflix, en plus de Falling for Christmas

Lindsay Lohan poursuit son retour à l’écran en apparaissant dans deux nouveaux films Netflix. Après avoir fait ses débuts à Hollywood en 1998 dans le film A nous quatre en tant qu’enfant acteur, Lindsay Lohan a été catapultée dans les médias grand public en tant qu’idole des adolescents. Elle a décroché les rôles principaux de plusieurs téléfilms très appréciés et de succès commerciaux au début des années 2000, comme Life-Size, Opération Walker, Freaky Friday et Lolita malgré moi.

Cependant, à la suite de problèmes juridiques très médiatisés et d’un séjour dans une clinique de réadaptation sur décision de justice, Lindsay Lohan a quitté les feux de la rampe et a fait une longue pause dans sa carrière d’actrice. Ces dernières années, cependant, elle est revenue à l’écran dans des films comme The Canyons et Among the Shadows, et on a annoncé en mai qu’elle jouerait dans un film Netflix, Falling for Christmas. Dans ce film, Lindsay Lohan jouera le rôle d’une héritière d’hôtel gâtée souffrant d’amnésie, et jouera aux côtés de Chord Overstreet, George Young et Jack Wagner.

Maintenant, Netflix a révélé via Twitter que Lindsay Lohan jouera également dans deux autres projets de films à venir. La plateforme de streaming a indiqué que ses films sont le résultat d’un « partenariat créatif » et qu’ils offrent désormais au public « deux fois plus de Lindsay ». Découvrez ci-dessous le tweet officiel annonçant la nouvelle.

The world first fell in love with Lindsay Lohan when she played a set of twins — and Netflix is once again giving the world twice the Lindsay to love through a creative partnership that will see her star in two new films! pic.twitter.com/MOVgkiFmio — Netflix (@netflix) March 1, 2022

Les fans de Lindsay Lohan sont depuis longtemps à ses côtés et réclament son retour à l’écran depuis des années, alors la nouvelle de son partenariat avec Netflix sera certainement un plaisir à faire. En dehors de ses projets cinématographiques à venir, Lohan a également été active sur TikTok ces derniers temps, augmentant l’anticipation de voir l’actrice dans des films à nouveau avec des retours aux moments emblématiques de The Parent Trap. Il sera intéressant de voir comment la relation de l’acteur avec Netflix se développera, puisqu’il a déjà joué dans la série Sick Note, que le site de streaming a distribuée dans le monde entier. Bien que l’on ne sache rien pour l’instant sur les films supplémentaires, Falling for Christmas devrait sortir cette année, et avec un peu de chance, les fans peuvent s’attendre à voir Lindsay Lohan dans encore plus de projets à venir.