L’Inde pousse Adélaïde à accueillir toute la série de tests contre l’Australie

Virat Kohli et son équipe seront prêts à jouer l’intégralité de la série de tests contre l’Australie dans un ovale d’Adélaïde « bio-sécurisé », selon un haut responsable du Indian Cricket Board.

L’Inde devrait jouer quatre tests et trois matches internationaux d’une journée en décembre et janvier lors d’une tournée qui rapporterait 300 millions de dollars australiens de revenus de diffusion à Cricket Australia (CA).

Jeudi, le vice-capitaine australien Travis Head a soutenu l’idée de jouer toute la série de tests à huis clos à Adelaide Oval, où un hôtel sur place est en construction, pour s’assurer qu’il se déroule dans les restrictions imposées par la pandémie de COVID-19.

« Les garçons seraient très désireux de retourner sur le terrain », a déclaré le trésorier du Conseil de contrôle du cricket en Inde (BCCI), Arun Dhumal, dans une interview à Reuters.

Travis Head (Getty)

« Si la situation n’autorise qu’un seul lieu pour tous les matches, qu’il en soit ainsi. Peut-être que lorsque le verrouillage sera levé, ce serait la nouvelle norme que tout le monde devra suivre. »

« On parle de matches sans spectateurs. Personne ne voudrait ça, mais si cela arrive et qu’il n’y a pas d’autre moyen, il faudra peut-être le faire. »

« C’est encore six à sept mois plus tard. Nous prendrons le bon appel dans le meilleur intérêt de la sécurité et de la santé de nos garçons. »

BCCI a dû reporter cette année la Premier League indienne (IPL) en raison de la pandémie et le plus riche conseil de cricket du monde prévoit une perte potentielle de 530 millions de dollars s’il ne parvient pas à trouver une autre fenêtre pour la compétition lucrative.

Adelaide Oval, Virat Kohli (Getty)

Le Sri Lanka et les Émirats arabes unis ont proposé d’organiser la compétition Twenty20, mais BCCI ne tient pas à la déplacer.

La pandémie a également mis en péril la Coupe du monde Twenty20 en Australie, qui devrait commencer en octobre.

Dhumal a suggéré que la BCCI envisagerait de mettre en place IPL dans la fenêtre d’octobre-novembre si le tournoi mondial ne pouvait pas se dérouler.

« Si l’IPL doit se produire, il doit y avoir une fenêtre claire de 30 à 40 jours », a-t-il déclaré.

« Si la Coupe du monde T20 ne se produit pas et qu’il y a une fenêtre disponible, alors ce serait réglé, sous réserve de restrictions bien sûr. »

