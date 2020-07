L’Inde pourrait interdire PUBG Mobile dans le cadre de la répression des applications chinoises

L’Inde examine 275 applications chinoises, y compris PUBG Mobile, pour d’éventuelles violations de la confidentialité et de la sécurité.

AliExpress, Resso et d’autres applications bien connues sont également sur la liste.

Cela viendrait après une interdiction de TikTok et d’autres applications en juin.

L’Inde pourrait étendre son interdiction de TikTok et d’autres applications d’origine chinoise pour inclure PUBG Mobile et des titres tout aussi prestigieux.

Temps économique Des sources affirment que le pays a rédigé une liste de 275 applications chinoises qu’il étudiera pour d’éventuels problèmes de sécurité nationale et de confidentialité, y compris PUBG Mobile (soutenu par le géant chinois de la technologie Tencent) et l’application de shopping d’Alibaba, AliExpress. D’autres applications du propriétaire de TikTok, ByteDance, sont également examinées, telles que Resso et ULike, tandis que 14 des applications Mi de Xiaomi sont examinées de près. Des entreprises avec des investissements chinois, comme Supercell, développeur de Clash of Clans, font également l’objet d’une enquête.

Il n’est pas certain de la probabilité de ces interdictions. Le gouvernement indien pourrait interdire «tout, certains ou aucun» des 275, a déclaré l’un des prétendus initiés. Le gouvernement serait en train d’élaborer un processus formel pour ces interdictions, y compris une loi ou un règlement qui exigerait une surveillance constante de ces applications.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur du syndicat n’a pas répondu à ETLa demande de commentaires de la part d’un fonctionnaire du ministère de l’électronique et de l’informatique, bien qu’un fonctionnaire du ministère de l’électronique et de l’informatique ait déclaré qu’il y avait un «processus impliqué» pour une éventuelle interdiction.

L’Inde a interdit la première vague d’applications à la suite d’affrontements à la frontière chinoise.

S’il y avait une interdiction de PUBG Mobile, cela pourrait porter un coup sérieux au développeur PUBG Corporation. L’Inde est le plus grand marché pour le hit de la bataille royale, selon Sensor Tower, avec 175 millions d’installations – 24% du nombre total de téléchargements du jeu. Bien que ce ne soit pas la fin pour PUBG Mobile, cela réduirait considérablement l’audience pour un titre déjà confronté à une concurrence féroce de Fortnite et d’autres tireurs populaires compatibles avec les téléphones.