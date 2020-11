L’Inde contre l’Australie ralentit les taux, les solutions de Ryan Harris au fiasco

L’ancien rapide australien Ryan Harris a soutenu les appels à des sanctions plus sévères pour les taux de ralentissement, alors que le monde du cricket continue de faire rage à la suite du premier ODI.

Le match d’un jour du SCG de vendredi dernier entre l’Australie et l’Inde a été gâché par le fait que le match s’est terminé avec 59 minutes de retard, le dernier ballon étant joué à 23h09.

Alors que le Conseil international de cricket a choisi de ne pas déduire de points de part et d’autre de la course pour se qualifier pour la Coupe du monde ODI 2023, l’instance dirigeante du jeu a infligé une amende de 20% à l’Inde de ses frais de match.

Virat Kohli, d’Inde, a l’air abattu après avoir été limogé par Josh Hazlewood de l’Australie. (Getty)

Mais Harris, qui a disputé 51 matchs internationaux combinés dans trois formats, dit que la CPI doit envisager une foule de solutions pour réprimer plus durement la perte de temps.

« Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire (pour accélérer les choses) », a déclaré Harris sur SEN. Petit déjeuner avec Vossy.

« Financièrement, vous augmentez (les conséquences) pour les individus et les membres de l’équipe. Vous pouvez même avoir des points de pénalité: leur donner 15 ou 20 points de pénalité, ou cinq ou 10 points de pénalité. Ou vous suspendez simplement les joueurs: commencez par le capitaine et vice-capitaine. La plupart des gens aiment leur argent, donc si vous infligez de grosses amendes financières à chaque joueur, pas seulement au capitaine, je suis sûr qu’ils passeront un peu plus vite les overs. «

Les 50 overs de l’Inde sur le terrain ont duré 36 minutes au cours du match d’ouverture et même le contrecoup de cet effort n’a pas entraîné une énorme amélioration lors du deuxième match de la nuit dernière, les visiteurs ayant de nouveau dépassé le calendrier, cette fois de 22 minutes.

Malgré l’énorme écart, l’Inde a été considérée comme trop lente dans l’ouverture de la série une fois que l’ICC avait pris en compte les changements de gants de l’Australie, la blessure d’un joueur, le ballon devant être nettoyé et les envahisseurs de terrain.

C’était un moment étrange au début du premier ODI lorsque les envahisseurs de terrain ont été laissés à errer autour du guichet pendant un certain temps jusqu’à ce que la sécurité soit arrivée. (Getty / Twitter). (Getty)

L’arrivée du premier match à 23h09 signifiait que les deux derniers dépassements se sont déroulés sans bruit de stade car le match avait passé le couvre-feu du SCG.

Le grand Shane Warne, l’ancien capitaine anglais Michael Vaughan et le diffuseur de cricket indien vétéran Harsha Bhogle font partie d’une foule de commentateurs de premier plan qui ont critiqué le manque d’urgence de l’Inde au milieu.

Harris a été franc dans son évaluation du fiasco.

« Cela ne devrait pas arriver. Qu’est-ce que c’était? Un total de 59 minutes de prolongation », a déclaré Harris.

« Certes, il y a des limites et beaucoup de six sont frappés, ce qui prend un peu de temps, mais 59 minutes est une longue prolongation. »

L’Australie tirera pour un balayage net de la série 3-0 à Manuka Oval mercredi.

