L’Inde accueillera la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 après l’annulation de l’édition 2020 – Football

La Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, qui devait se dérouler du 7 février au 21 mars de l’année prochaine, a été annulée lundi en raison du nouveau coronavirus et maintenant l’Inde accueillera l’édition 2022 du tournoi, selon un communiqué de presse de la FIFA. La décision a été prise mardi après une réunion de toutes les parties prenantes de la FIFA.

«Après avoir dûment pris en compte la situation et en tenant compte de la contribution de toutes les parties prenantes, le groupe de travail COVID-19 FIFA-Confédérations a recommandé que l’édition 2020 de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA (et de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA) être annulée et que les droits d’hébergement des éditions 2022 soient transférés aux pays initialement prévus pour accueillir l’édition 2020 », indique le communiqué de presse.

L’AIFF a répondu au report et a déclaré qu’il continuerait à faire évoluer le football féminin en Inde dans la perspective de la Coupe du monde féminine U17 en 2022.

«Compte tenu de l’impossibilité d’organiser le tournoi l’année prochaine, la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA qui se déroulera en Inde en 2022 est une belle doublure d’argent. À la suite de discussions avec la FIFA, nous avons convenu qu’accueillir le tournoi sans qualifications appropriées et sans spectateurs entraînait plus d’incertitude, et cela nous aurait éloigné de notre objectif de développer et de promouvoir le football féminin en accueillant la compétition dans de telles circonstances », a déclaré le président de l’AIFF, Praful Patel a été cité dans le communiqué de presse.

«Nous avons maintenant une occasion unique de repartir à zéro et nous avons encore une longueur d’avance considérable par rapport au travail déjà accompli. Nous remercions la FIFA pour son soutien jusqu’à présent et attendons avec impatience 2022.

«Le chemin parcouru jusqu’à présent a donné à nos footballeuses la confiance nécessaire pour concourir au plus haut niveau, et nous nous engageons à orienter le football féminin dans la bonne direction afin de garantir qu’il atteigne les hauteurs qu’il mérite», a-t-il ajouté.

