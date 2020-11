L’Inde a besoin d’Ajinkya Rahane pour remonter le temps pour combler le vide de Virat Kohli en Australie

Moins de deux ans après avoir créé l’histoire Down Under, l’équipe indienne de cricket est de retour sur le sol australien dans le territoire inconnu d’avoir à défendre le Trophée Border-Gavaskar en tant que visiteurs.

Le temps passe vite dans le sport, même après une année 2020 tumultueuse qui a mis le monde à l’arrêt. Dans exactement un mois, Virat Kohli et ses hommes se rendront sur le terrain à l’Adelaide Oval contre une équipe australienne qui porte un regard distinct sur celle qu’ils ont maîtrisée lors d’une victoire 2-1 en série en 2018-19.

Le classement a changé de mains entre-temps et c’est l’Australie qui débutera la série de quatre matchs en tant qu’équipe de test n ° 1 au monde. Les hôtes sont en outre encouragés par la présence de Steve Smith et David Warner après que les piliers au bâton aient été contraints de rater la série précédente contre l’Inde en raison de leurs suspensions. Ajoutez à cela Marnus Labuschagne, qui s’est depuis transformé en un grand futur potentiel, et le défi pour l’Inde est colossal.

Le fait que Kohli reviendra en Inde après le test d’ouverture a encore aggravé les visiteurs avant la bataille très attendue. Le pendule a clairement basculé en faveur de l’Australie, et il faudra un effort monumental pour que l’Inde répète son triomphe de 2018-19.

Le Pakistan et la Nouvelle-Zélande ont été blanchis à la chaux au cours de l’été australien précédent et la possibilité qu’un sort similaire puisse attendre l’Inde n’est pas exagérée malgré leurs références.

Sur le papier, les deux équipes sont à égalité en ce qui concerne le rythme des attaques. Si quoi que ce soit, c’est dans le département au bâton que l’Australie a l’avantage avec la présence du triumvirat Smith, Warner et Labuschagne.

L’Inde sans Kohli a l’air extrêmement mince avec la chauve-souris, et beaucoup rouleront sur la sortie de Cheteshwar Pujara. Le vaillant était la différence entre les deux côtés la dernière fois, avec sa montagne de pistes et trois siècles émoussant l’attaque australienne. Même pour un batteur du calibre de Pujara, reproduire ces chiffres prendra du temps.

Pujara est catégorique sur le fait que l’Inde peut à nouveau renverser l’Australie, mais le droitier aura besoin du soutien de ses coéquipiers si cette confiance doit se traduire par des résultats tangibles. La partie inquiétante pour l’Inde est qu’ils ont deux inconnus dans l’unité au bâton sous la forme de Rohit Sharma et KL Rahul.

La carrière de test de Rohit a reçu un énorme coup de pouce l’année dernière après avoir été promu pour ouvrir les manches dans les affrontements à domicile contre l’Afrique du Sud et les Antilles. Cependant, un premier test double tonne dans le confort de la maison ne cache pas son bilan plutôt ordinaire dans des conditions d’outre-mer. La dichotomie entre son domicile (88,33) et sa moyenne au bâton à l’extérieur (26,32) est statistiquement la plus importante de l’histoire du sport, selon ESPNCricinfo.

Pendant ce temps, les performances de Rahul sur les côtes d’outre-mer n’inspirent pas beaucoup de confiance non plus malgré ses manches de 110 au Sydney Cricket Ground en 2015. Sa moyenne de test à l’étranger est inférieure à 30, tandis que son record en Australie, en particulier, n’est qu’une ombre sur 20.

Ces deux batteurs continuent à recevoir une corde plus longue dans les tests en raison de leurs affichages de boule blanche et il serait insensé de la part de l’Inde de s’attendre à ce qu’ils accomplissent des miracles en Inde. Rahul entre en tournée à la suite d’une prolifique campagne IPL, mais cela ne devrait pas être une indication de ses prouesses contre le ballon rouge.

La dernière fois que Rahul a été embauché du côté Test après une campagne IPL stellaire, il s’est avéré être un guichet ambulant pour les stimulateurs anglais lors des tournées de 2018. Leur talent incontestable pourrait produire le coup étrange brillant en Australie, mais la question de savoir s’ils peuvent atteindre la cohérence de quelqu’un comme Kohli est une tout autre affaire.

En tant que tel, beaucoup tournera autour de la forme d’Ajinkya Rahane qui est sur le point de prendre la tête de l’équipe après le départ de Kohli. Autrefois un batteur fiable qui appréciait les conditions à l’étranger, les références de Rahane loin de chez eux ont été battues récemment.

Bien qu’il ait eu du succès aux Antilles l’an dernier, ses performances lors des dernières tournées en Australie, en Angleterre et en Afrique du Sud n’ont au mieux été pas convaincantes. Il a eu deux demi-siècles dans la série 2018-19 en Australie, mais il en faudra beaucoup plus si l’Inde veut relever le défi de Pat Cummins, Mitchell Starc et Josh Hazlewood. Si ses mauvaises performances lors de la tournée en Nouvelle-Zélande plus tôt cette année sont une indication, Rahane est prêt pour un test difficile contre les Australiens.

Le fait que neuf de ses 11 tonnes de test soient survenues avant le début de 2017 est également révélateur. Sa trajectoire descendante au cours des dernières années a été déroutante et concerne plus des lacunes de concentration après de bons départs que des lacunes techniques.

L’Inde espère qu’il se trouve dans un espace beaucoup plus fort mentalement en Australie, en particulier lorsqu’il assume le poste de capitaine de Kohli. Il devra jouer les manches les plus longues dans le pli et se débarrasser de sa récente habitude de jeter de solides départs.

Les visiteurs n’ont pas vraiment besoin du batteur de Mumbai pour remplir les chaussures de Kohli. Au lieu de cela, ils ont besoin de lui pour redécouvrir le joueur qui était habitué à être leur pilier au bâton lors de tournées à l’étranger auparavant. C’est sur les épaules expérimentées de Pujara et de Rahane que la majeure partie du fardeau de la course indienne retombera en Australie.

Pujara a montré qu’il était à la hauteur de la tâche la dernière fois. C’est maintenant au tour de Rahane de prouver que ses détracteurs ont tort.

