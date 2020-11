Lily Collins «aime être fiancée» à Charlie McDowell et ne prête pas attention à la réaction de «Emily In Paris».

Lily Collins «aime être fiancée».

Le dernier projet de l’actrice de 31 ans, la série Netflix « Emily In Paris », a reçu un accueil mitigé, mais la beauté brune ne prête pas trop attention aux commentaires sur la série car elle envisage actuellement ses options de carrière, car ainsi que profiter du temps de qualité avec Charlie McDowell, avec qui elle s’est fiancée en septembre.

Elle a déclaré au magazine Rollacoaster: « Je crois juste les doigts pour une saison deux pour Emily. J’aime être une fiancée.

« Je prends le temps de vraiment lire et de réfléchir à ce qui m’attend. En attendant, j’embrasse l’expérience passionnante d’être une fiancée et ce que tout cela signifie et je suis juste assis dans cette excitation. »

Et Lily a admis que des promenades relaxantes dans la nature avec le cinéaste de 37 ans l’avaient aidée au cours des derniers mois.

Elle a ajouté: « J’ai eu des moments qui sont complètement hauts et bas. (Sic) »

L’actrice de ‘Mirror Mirror’ a confirmé ses fiançailles sur Instagram en septembre.

Publiant une photo sur Instagram du couple en train de s’embrasser pendant que Lily montrait sa bague, l’actrice « Extrêmement méchante, choquante et vile » a écrit: « Je t’ai attendu ma vie et j’ai hâte de passer notre vie ensemble . »

Lily avait précédemment confirmé qu’elle et Charlie sortaient ensemble en rendant leur romance officielle sur Instagram en 2019.

Et quelques mois plus tard, le couple a adopté un chien de sauvetage nommé Redford – qui est « un mélange de quelques races différentes » – ensemble après être tombés amoureux quand ils l’ont vu au Love Leo Rescue à Los Angeles, en Californie.

Charlie s’est rendu sur son compte Instagram pour présenter ses fans à son chiot et a écrit à l’époque: «Je voudrais présenter à tout le monde Redford.

« Le nouveau membre de la famille.

«Un mélange de quelques races différentes, dont le carlin.

«Sa mère et ses six autres frères et sœurs ont été déposés dans un refuge, puis se sont rendus à @loveleorescue.

« Quel sauvetage incroyable et si vous envisagez d’adopter un chien, je vous encourage vivement à contacter Sasha.

« Se sentir très chanceux et plein d’amour.

« Marvin, si tu peux m’entendre, tu me manques à chaque instant. Tu ne seras jamais remplacé. Et alors que j’écris ceci et que des larmes coulent sur mon visage, Redford les lèche, ce que je pense que tu approuverais. [red heart emoji] (sic) »

Le couple a également créé un compte Instagram pour Redford où ils partagent des photos de leur ami à quatre pattes.

Avant de romancer Lily, l’écrivain et réalisateur était auparavant en couple avec l’actrice de Game of Thrones, Emilia Clarke.

La star de « To the Bone » a également eu sa juste part de relations aux yeux du public, car elle était déjà sortie avec Jamie Campbell Bower et avait déclenché des rumeurs d’amour avec Zac Efron.