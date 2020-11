Lily Collins «accepte verbalement» de revenir pour la deuxième saison d’Emily à Paris?

2020-11-10 07:00:04

Lily Collins aurait presque signé un accord pour revenir pour une deuxième saison de la comédie dramatique Netflix à succès « Emily in Paris ».

Lily Collins aurait « verbalement accepté » de jouer dans une deuxième série de « Emily in Paris ».

L’actrice de 31 ans incarne le rôle titulaire de la directrice du marketing de Chicago Emily Cooper dans la comédie dramatique Netflix – qui est la création du showrunner de « Sex and the City » Darren Star – et on pense qu’elle est proche d’un accord à revenir pour un deuxième versement.

On prétend que le tournage pourrait commencer le printemps prochain lorsque le verrouillage du COVID-19 sera levé, dans le but de préparer les nouveaux épisodes pour octobre.

Un initié, qui travaille avec Netflix, a déclaré au journal The Sun: « Emily in Paris » revient. Cela a été un énorme succès et est devenu un sujet de discussion pour le réseau mondial. L’émission a apporté une telle joie aux gens.

«Un accord est pratiquement signé pour Lily, qui tient à continuer.

«Elle a adoré le personnage, le scénario et la réaction des fans du monde entier.

« Les choses n’auraient pas pu mieux se passer car ils avaient prévu des idées pour une deuxième saison.

« L’espoir est qu’ils filmeront au printemps si les verrouillages sont levés pour que la série soit prête d’ici octobre. »

Lily – qui s’est fiancée à Charlie McDowell en septembre – a récemment admis qu’elle espérait qu’il y aurait une autre saison de l’émission à succès lors de l’examen de son prochain changement de carrière.

Elle a dit: « Je garde juste les doigts croisés pour une saison deux pour Emily. J’aime être une fiancée.

« Je prends le temps de vraiment lire et de réfléchir à ce qui m’attend. En attendant, j’embrasse l’expérience passionnante d’être une fiancée et ce que tout cela signifie et je suis juste assis dans cette excitation. »

La première série a vu Emily déménager à Paris pour travailler au siège français de son entreprise sans avoir appris la langue, et elle fait face à un certain nombre d’obstacles sur le lieu de travail, non grâce à sa patronne fauteuse de troubles, Sylvie. [Philippine Leroy-Beaulieu], et sa vie amoureuse.

