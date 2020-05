Lilly Wachowski n’ayant pas Elon Musk, Ivanka Trump & # 039; s Matrix Reference

Lorsque vous créez l’une des franchises les plus culturellement pertinentes et les plus appréciées de l’histoire du cinéma, vous êtes obligé d’être référencé de temps en temps. Directeur général de SpaceX Elon Musk a tweeté « Prenez la pilule rouge », qui fait référence à une scène du film original de 1999, lorsque Neo (Keanu Reeves) choisit entre les pilules. Le rouge représentait révélant une vérité désagréable, tandis que le bleu signifiait rester dans une ignorance heureuse. Ivanka Trump, fille du président américain, a retweeté Musk avec le mot « Taken! » Selon le Los Angeles Times, «la pilule rouge» est souvent référencée sur les réseaux sociaux, ce qui signifie «s’éveiller à une idéologie conservatrice». Lilly Wachowski, qui a co-réalisé et co-écrit les trois premiers Matrice films avec soeur Lana Wachowski, s’est opposé à ce que Musk et Trump détournent l’utilisation de la pilule rouge à leurs propres moyens. « F *** vous deux, » elle a répondu au magnat et à la première fille. La réponse pas si subtile a recueilli plus de 38 000 retweets, plus de 194 000 likes et 5 000 commentaires en moins de 24 heures.

Matrice 4: Détails de production

Lilly a ensuite encouragé les abonnés de Twitter à faire un don à Brave Space Alliance, une organisation qui soutient les trans et les non-conformités entre les sexes dans la région de Chicago. Sur quatre ans (1999-2003), le Matrice La franchise a rapporté 594 millions de dollars au pays et 1,63 milliard de dollars au box-office. Lilly se retirant de la franchise, Lana dirige actuellement le dernier film et co-écrit avec Aleksandar Hemon et David Mitchell. La quatrième entrée voit le retour de Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, et Jada Pinkett-Smith comme Neo, Trinity et Niobe, respectivement. Les rejoindre sont Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Brian J. Smith, Toby Onwumere, et Yahya Abdul-Mateen II. Ni Musk ni Trump n’ont répondu au commentaire de Lilly. Warner Bros a suspendu sa production en raison de la mise en quarantaine de la pandémie de COVID-19 et devrait reprendre le 6 juillet 2020. Le quatrième Matrice arrive au cinéma le 21 mai 2021.

Prenez la pilule rouge 🌹 – Elon Musk (@elonmusk) 17 mai 2020

Pris! https://t.co/Ng0S2OFC93 – Ivanka Trump (@IvankaTrump) 17 mai 2020

Je vous baise tous les deux – Lilly Wachowski (@lilly_wachowski) 17 mai 2020

