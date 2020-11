Ligue Europa: Götze passe sous les roues avec le PSV Eindhoven

Mario Götze a subi un revers douloureux en Ligue Europa avec le PSV Eindhoven. Le héros de la Coupe du monde 2014 et son équipe ont perdu 1: 4 (1: 0) au PAOK Salonique jeudi et ont dû laisser les rivaux grecs les dépasser à la deuxième place du groupe E. Julian Weigl et Luca Waldschmidt ont célébré une égalisation tardive avec le Benfica Lisbonne, qui a déchiré l’impressionnante série de l’AC Milan.

Après une première mi-temps décente et le premier but d’Eran Zahavi sur penalty (20e), le PSV a complètement perdu le fil après le changement. L’Autrichien Stefan Schwab (47e), Andrija Zivkovic (55e, 66e) et le 18 ans Christos Tzolis (58e) ont tourné le jeu en faveur des hôtes.

Le PSV autour de l’entraîneur Roger Schmidt doit augmenter considérablement pour atteindre le deuxième tour. En plus de Götze, l’ancien Philipp Max basé à Augsbourg était également dans la formation de départ, le prêt du Bayern Adrian Fein est venu après la pause.

Pour Weigl et le remplaçant Waldschmidt, les choses ne se sont pas bien passées avec Benfica Lisbonne pendant longtemps. Les deux professionnels de longue date de la Bundesliga ont couru après un déficit de 1: 3 contre les Glasgow Rangers, mais dans le temps d’arrêt, Benfica a réussi 3: 3 bien qu’il soit dépassé en nombre par le but de Darwin (90 + 1). Lisbon a défendu la tête du groupe D contre les Rangers avec des points égaux.

L’AC Milan avec la superstar Zlatan Ibrahimovic n’a pas réussi, les Rossoneri ont concédé leur première faillite après 24 matches sans défaite lors d’un match nul 3-0 contre l’OSC Lille. L’homme de la soirée était le Turk Yusuf Yazici avec un pack de trois (21e penalty, 55e, 58e) – c’était déjà son deuxième en phase de groupes.

Tottenham autour de l’entraîneur vedette Jose Mourinho a célébré sa deuxième victoire lors d’une victoire 3-1 sur l’outsider Ludogorez Razgrad. Harry Kane a marqué son 200e but pour les Spurs avec le 1-0. L’Arsenal FC s’est également imposé 4-1 contre Molde FK.

Martin Ellingsen a mis les Norvégiens en tête (22e). Des buts contre son camp de Kristoffer Haugen (45e + 1) et Sinyan Sheriff (62e) ainsi que des coups sûrs de Pepe (69e) et Joe Willock (88e) ont assuré les Gunners, avec le gardien Bernd Leno et le champion du monde 2014 Shkodran Mustafi dès le départ ont été autorisés à courir, le succès finalement clair.

Ligue Europa: Résultats de la 3e journée