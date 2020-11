Ligue Europa: Arsenal et Hoffenheim se qualifient, victoire émouvante pour Naples – Football

in

Nicolas Pepe, qui signe le record d’Arsenal, est revenu dans les bons livres de l’entraîneur Mikel Arteta avec le premier but de la victoire 3-0 de son club à Molde jeudi qui a scellé la place de son équipe dans les huitièmes de finale de la Ligue Europa avec deux matchs à perdre. L’équipe d’Arteta a peut-être des difficultés en Premier League, mais elle est à 100% dans le groupe B de la Ligue Europa, ce qui en fait l’une des deux seules équipes à avoir remporté ses quatre premiers matchs.

L’autre est la formation de Bundesliga Hoffenheim qui a battu le Slovan Liberec 2-0 à l’extérieur pour se qualifier du groupe L. Lors d’une nuit mouvementée à travers le continent, de nombreux hommages ont été rendus au grand argentin Diego Maradona dont la mort a secoué le monde du football mercredi.

Nulle part son décès n’a été ressenti plus vivement qu’à Naples où Napoli, le club où il est adoré, a battu Rijeka 2-0 pour dominer le groupe F. Lors d’une soirée chargée d’émotion, toute l’équipe de Naples a pris le terrain avec le maillot numéro 10 portant le nom de Maradona. blasonné sur le dos, tandis qu’une photographie de l’idole regardait vers le bas depuis le tableau de bord électronique.

Aucun public n’était autorisé à entrer dans le stade, mais beaucoup se sont rassemblés à l’extérieur pour chanter «Diego, Diego» et d’autres hymnes.

La victoire d’Arsenal contre Molde a été déclenchée par Pepe qui a été expulsé en Premier League ce week-end pour un coup de tête qu’Arteta a qualifié d’inacceptable. Mais l’Ivoirien a fait amende honorable avec un premier match bien pris, ce qui signifie qu’il a été directement impliqué dans neuf buts lors de ses 10 matches de Ligue Europa pour Arsenal. Reiss Nelson a converti le centre de Joe Willock pour le porter 2-0 avant que le remplaçant de 19 ans Folarin Balogun ne l’arrondisse.

Leicester City s’est également qualifié pour les 32 derniers matchs après un passionnant match nul 3-3 contre le Sporting Braga au Portugal. Fransergio semblait l’avoir gagné pour Braga à la 90e minute, mais Jamie Vardy a frappé tard dans le temps d’arrêt. Leicester est en tête du groupe G avec 10 points et Braga deuxième sur sept. AEK Athènes a trois points.

L’AS Roma a également scellé une place en huitièmes de finale après une victoire 2-0 à l’extérieur contre le club roumain, le CFR Cluj les a gardés en tête du groupe A.

MILAN TENUE

Dans le groupe H, sept fois champion d’Europe, l’AC Milan a été limité à un match nul 1-1 par Lille après qu’un but bien travaillé de Jonathan Bamba a annulé l’effort de Samu Castillejo pour l’équipe italienne. Lille est en tête avec huit points, un devant Milan, le Sparta Prague étant toujours très en course sur six après avoir battu le Celtic 4-1 pour la deuxième fois du groupe.

Les leaders de la Premier League, Tottenham Hotspur, ont renforcé leurs espoirs d’atteindre la phase à élimination directe alors que deux buts de Carlos Vinicius, ses premières frappes pour le club, les ont aidés à une victoire 4-0 sur le club bulgare Ludogorets dans le groupe J.

Royal Antwerp a battu LASK 2-0 pour rester en tête, bien qu’eux et les Spurs aient tous deux neuf points. Dans le groupe C, le Bayer Leverkusen semble prêt à atteindre les 32 derniers après une victoire 4-1 sur Hapoel Beer-Sheva qui les a laissés avec neuf points, aux côtés du Slavia Prague qui a battu Nice.

Benfica est revenu de deux buts pour faire match nul 2-2 avec les Rangers dans le groupe D. Le club écossais a mené avec des buts de Scott Arfield et Kemar Roofe. Cependant, un but contre son camp de James Tavernier a jeté une bouée de sauvetage à Benfica avant que Pizzi ne marque un niveleur brillamment travaillé.

Les Rangers et Benfica ont tous deux huit points et sont en passe de se qualifier. Le club espagnol de Grenade reste aux commandes du groupe E après qu’Alberto Soro a marqué le vainqueur lors d’un triomphe 2-1 contre Omonoia tandis que son compatriote de la Liga, Villarreal, dirige le groupe I après un match nul 1-1 avec le Maccabi Tel-Aviv, deuxième.