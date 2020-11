Ligue des Nations: Portugal – La France aujourd’hui en direct à la télévision, en direct et en direct

Le Portugal et la France se rencontreront dans la Ligue des Nations ce soir. Cet article vous indique où vous pouvez suivre le match en direct à la télévision, en direct et en direct.

Le Portugal accueillera l’équipe nationale de France samedi soir 14 novembre 2020. Le ballon devrait rouler sur la péninsule ibérique à partir de 20h45.

Le lieu de la réunion est alors l’Estadio da Luz à Lisbonne. En tant que club, Benfica Lisbonne joue ses matchs à domicile ici.

Ligue des Nations: Portugal vs. La France aujourd’hui en direct à la télévision et en direct

Le match entre le Portugal et la France sera en direct et en intégralité DAZN Être visible. Le service de streaming diffuse tous les matchs de la Ligue des Nations – les matchs avec la participation de l’équipe nationale allemande comme seule exception – en direct.

Le duo de commentaires suivant sera en action pour le match entre l’équipe nationale portugaise et française:

Commentateur: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Expert: Alexis Menuge

En plus de la Ligue des Nations DAZN encore de nombreux football de haut niveau proposés. Entre autres, le « Netflix des Sports » diffuse la Ligue des champions, la Ligue Europa et les plus grandes ligues internationales telles que LaLiga, la Serie A et la Ligue 1.

Mais d’autres sports ne sont pas non plus négligés: DAZN montre, entre autres, les sports américains, la boxe, le tennis, le golf, les fléchettes, la WWE et bien plus encore.

DAZN coûte 11,99 par mois ou 119,99 euros par an. Les nouveaux clients peuvent également compléter un mois d’essai gratuit.

Ligue des Nations: Portugal vs. La France aujourd’hui dans le téléscripteur en direct

Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas suivre le choc entre les Portugais et les Français en direct devant vos écrans, notre ticker en direct vous propose une alternative.

Vous pouvez trouver le téléscripteur en direct du match entre le Portugal et la France ici.

Portugal contre France: les alignements

Voici comment les équipes fonctionnent aujourd’hui:

Le Portugal: Patricio – Cancelo, Fonte, Dias, Guerreiro – Carvalho, Pereira, Fernandes – B. Silva, Ronaldo, Felix

Patricio – Cancelo, Fonte, Dias, Guerreiro – Carvalho, Pereira, Fernandes – B. Silva, Ronaldo, Felix France: Lloris – Nom, Varane, Kimpembe, L. Hernandez – Kante – Rabiot, Pogba – Coman, Griezmann, Martial

Nations League: Ces matchs ont lieu aujourd’hui

Le match entre le Portugal et la France est l’un des quatre matchs les plus occupés de la Ligue A, dont l’Allemagne contre l’Ukraine, la Suède contre la Croatie et la Suisse contre l’Espagne. Avant cela, il y aura également trois matchs en Ligue D et deux matchs en Ligue C.

Date Temps Accueil client Ligue 14.11.2020 15 heures Malte Andorre Ligue D 14.11.2020 15 heures Saint Marin Gibraltar Ligue D 14.11.2020 18 heures Azerbaïdjan Monténégro Ligue C 14.11.2020 18 heures Lettonie Îles Féroé Ligue D 14.11.2020 18 heures Chypre Luxembourg Ligue C 14.11.2020 20h45 Allemagne Ukraine Allume le 14.11.2020 20h45 le Portugal France Allume le 14.11.2020 20h45 Suède Croatie Allume le 14.11.2020 20h45 Suisse Espagne Allume le

Nations League: Le tableau du Groupe 3 de la Ligue A.

Après quatre matchs sur six, la France et le Portugal sont clairement en avance sur les places un et deux. Le match de ce soir devrait donc avoir son mot à dire sur le vainqueur de la ligue. Avec une victoire, le Portugal dépasserait la France.