Ligue des Nations: l’Italie prolonge sa course sans défaite, gagne pour l’Angleterre et les Pays-Bas – Football

L’Italie a donné une autre performance impressionnante en atteignant les quatre finales de la Ligue des Nations et a prolongé son invaincu à 22 matchs avec une victoire 2-0 à l’extérieur contre la Bosnie mercredi. Andrea Belotti a brisé l’impasse à la 22e minute et Domenico Berardi a ajouté le deuxième avec une magnifique volée au milieu de la seconde période alors que l’Italie a dominé le groupe A1 avec 12 points en six matchs.

L’Italie manquait à nouveau à l’entraîneur Roberto Mancini après avoir été testé positif au COVID-19, ainsi qu’à un certain nombre de joueurs clés, notamment les défenseurs blessés Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci, et l’attaquant Ciro Immobile pour un problème lié au COVID-19.

La Bosnie, déjà reléguée, était sans Ibrahim Sehic, Sead Kolasinac et Edin Dzeko après avoir été testés positifs au COVID-19. « L’entraîneur veut que nous jouions notre football partout où nous allons et c’est la mentalité que nous avons vraiment adoptée », a déclaré l’ailier italien Lorenzo Insigne. «Cette chemise doit être honorée à chaque fois et nous donnons tout pour l’Italie.»

Le plus gros défaut de l’Italie était de ne pas tenter sa chance et Belotti en avait gaspillé deux avant de les mettre en tête. Insigne, qui a réussi un tir contre le poteau à la fin de la première mi-temps, était dans une forme inspirée et a établi le but avec un centre de fuite que le joueur connu sous le nom de Coq a converti malgré l’absence de contact approprié.

Le deuxième but était un chef-d’œuvre puisque Manuel Locatelli a soulevé le ballon au-dessus de la défense de Bosnie et son coéquipier de Sassuolo Berardi l’a rencontré sur la volée alors que le ballon tombait par-dessus son épaule et l’a accroché dans le filet. Federico Bernardeschi a fracassé un tir tardif contre la barre transversale alors que l’Italie rentrait chez elle.

Angleterre thump Islande

Phil Foden a marqué deux fois alors que l’Angleterre a remporté une victoire de routine 4-0 contre l’Islande à 10 joueurs mercredi alors que les deux équipes terminaient leurs campagnes de l’UEFA Nations League dans le groupe A2 avec la seule fierté de jouer.

L’Angleterre a pris le contrôle lorsque Declan Rice de West Ham United a jeté un coup d’œil de la tête sur un coup franc à la 20e minute et l’avance a été doublée quatre minutes plus tard lorsque le milieu de terrain de Chelsea Mason Mount a sauté sur un ballon rebondissant dans la surface pour terminer calmement.

La deuxième mi-temps avait mal commencé pour l’Islande lorsque Birkir Mar Saevarsson, qui disputait son 95e match pour son pays, a été expulsé pour un deuxième carton jaune. Le milieu de terrain de 20 ans de Manchester City, Foden, a marqué 3-0 à 10 minutes de la fin avec son premier but pour l’Angleterre et a ajouté un effort à longue portée pour le porter à 4-0.

L’Angleterre n’avait déjà pas réussi à se qualifier pour la phase finale de la Ligue des Nations après une défaite 2-0 dimanche face à l’un des favoris du tournoi, la Belgique, tandis que l’Islande avait déjà été reléguée en Ligue B.

L’Angleterre est toujours hantée par sa défaite face à l’Islande au Championnat d’Europe 2016, mais a dominé la possession et les chances tout au long de mercredi sans vraiment passer par les engrenages. Le premier but de Rice provenait d’un coup franc pour une faute sur le bord de la surface, tandis que Mount permettait au ballon de traverser son corps dans une boîte remplie avant de marquer une finition fraîche dans le coin.

Le match n’a pas réussi à tirer en seconde période même après le carton rouge à la 54e minute, mais a finalement pris de l’ampleur après une vague de remplacements. L’un des remplaçants, Jadon Sancho du Borussia Dortmund, combiné avec Bukayo Saka d’Arsenal pour nourrir le premier but de Foden et son deuxième a été égalé de chaque côté par un barrage de tirs bloqués ou effondrés.

L’Islande, dont le manager Erik Hamren démissionnait déjà après le match de mercredi, a eu quelques occasions à la pause en première mi-temps, mais a probablement raté sa meilleure opportunité après l’expulsion de la seconde période lorsque le capitaine Kari Arnason a pris la tête juste à côté.

Le vainqueur tardif de Georginio Wijnaldum scelle la victoire des Pays-Bas contre la Pologne

Le capitaine Georginio Wijnaldum a marqué un vainqueur tardif alors que les Pays-Bas se sont ralliés d’un but pour battre la Pologne 2-1 dans le Groupe 1 de la Ligue des Nations A à Chorzow mercredi. Kamil Jozwiak a marqué un but scintillant en solo pour mettre la Pologne en tête tôt, mais Memphis Depay a égalisé pour les visiteurs du point de penalty, avant que Wijnaldum n’ajoute à ses deux buts contre la Bosnie ce week-end pour diriger le vainqueur.

La victoire de l’Italie en Bosnie signifiait qu’aucune des deux équipes ne pouvait dominer la poule, mais les Pays-Bas ont terminé deuxième avec 11 points en six matches, un derrière les Italiens, et la Pologne troisième sur sept. L’équipe locale a pris un départ parfait avec un superbe effort individuel de Jozwiak, envoyé dans l’espace ouvert par Robert Lewandowski. L’ailier a montré un rythme admirable pour devancer la défense et battre deux défenseurs avant une finition soignée devant Tim Krul dans le but néerlandais.

Wijnaldum aurait dû égaliser lorsque sa course dans la surface ne lui a laissé que Lukasz Fabianski à battre, mais le tir du milieu de terrain était droit sur le gardien de but. Le Néerlandais avait une chance encore meilleure lorsque Donyell Malen a placé sa tête libre à sept mètres de large du but alors qu’il semblait plus facile de marquer.

Przemyslaw Placheta a frappé le poteau sous un angle serré alors que la Pologne continuait à utiliser son rythme pour se placer derrière la défense dans ce qui était une ouverture frénétique. Le bout des doigts de Fabianski a démenti Depay en seconde période, mais l’attaquant a refait son penalty à la 77e minute après une faute sur Wijnaldum du défenseur polonais Jan Bednarek. Le skipper néerlandais a ensuite marqué le vainqueur, se dirigeant dans le coin de Steven Berghuis pour sceller des victoires consécutives pour le nouvel entraîneur Frank de Boer.

