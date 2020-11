Ligue des Nations: l’Espagne bat l’Allemagne 6-0 et atteint la quatrième finale – Football

L’Espagne étincelante a écrasé l’infortunée Allemagne 6-0 à domicile mardi pour entrer dans les quatre derniers de la Ligue des Nations avec style alors que l’attaquant Ferran Torres a inscrit un premier triplé en carrière. L’Allemagne était impuissante à arrêter l’équipe implacable de Luis Enrique alors que les visiteurs ont subi leur pire défaite dans un match de compétition et la plus humiliante depuis leur défaite par le même score contre l’Autriche en amical en 1931.

Alvaro Morata, Ferran et Rodri ont donné à l’équipe de Luis Enrique une avance de 3-0 à la mi-temps, tandis que Ferran a de nouveau frappé au début de la seconde période et a complété son triplé avec une finition élégante. Le remplaçant Mikel Oyarzabal a inscrit le sixième but à la 89e minute pour orner une incroyable démonstration de l’Espagne et aggraver la misère de l’Allemagne, quadruple championne du monde.

« Nous les avons parcourus dans tous les sens », a déclaré le milieu de terrain espagnol Rodri. «Nous en avons marqué six, mais cela aurait pu être beaucoup plus. Nous sommes encore un groupe avec peu d’expérience mais cela nous donnera beaucoup de confiance.

Morata a quant à lui pris plaisir à faire taire les critiques espagnols après avoir arraché un match nul 1-1 contre la Suisse samedi. «Nous avons eu l’occasion d’envoyer un message fort au monde entier et c’est exactement ce que nous avons fait», a-t-il déclaré.

La victoire a vu l’Espagne terminer en tête de la Ligue A4 avec 11 points après six matchs, rejoignant la France dans le tournoi des quatre derniers, qui aura lieu en octobre 2021. Les Allemands, qui n’avaient besoin que d’un match nul pour accéder à la phase finale, sont arrivés deuxième avec neuf.

IMPACT IMMÉDIAT

L’Espagne a subi un revers de blessure précoce lorsque Sergio Canales a été enlevé, mais son remplaçant Fabian Ruiz a eu un impact immédiat, envoyant une superbe livraison d’un coin et Morata s’est levé sans marquer au deuxième poteau pour rentrer chez lui à la 17e minute. Morata a de nouveau marqué peu de temps après en se connectant avec un centre de Ferran, mais sa frappe a été incorrectement déclarée hors-jeu, sans VAR en opération dans la Ligue des Nations.

Cependant, l’Espagne a rapidement ignoré tout sentiment d’injustice alors que Ferran écrasait son deuxième but au rebond au 33e après que Dani Olmo eut jeté un coup d’œil contre le poteau, tandis que Rodri rentrait chez lui à un corner de Koke cinq minutes plus tard.

L’Espagne a perdu le capitaine Sergio Ramos à la suite d’une blessure musculaire présumée vers la fin de la première mi-temps lors de sa 178e apparition pour son pays, qui a prolongé le record d’Europe, mais ils sont devenus de plus en plus confiants après la pause alors que l’Allemagne continuait de flétrir.

Dani Olmo a raté une chance d’ajouter à l’avance de l’Espagne, permettant à Manuel Neuer de faire un rare arrêt dans un match où sa tâche principale était de ramasser le ballon du filet une nuit où il est devenu le gardien le plus capé d’Allemagne avec 96 matchs d’avance sur Sepp. Maier.

Mais Ferran n’a montré aucune pitié, prenant une passe de l’ancien coéquipier de Valence Jose Gaya pour marquer son deuxième but, puis recevant un ballon de Fabian et battant Neuer de l’extérieur de la surface pour devenir le premier joueur espagnol à marquer un triplé contre l’Allemagne.