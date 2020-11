Ligue des Nations: l’Allemagne a battu l’Ukraine 3-1 avec Werner doublé dans le premier groupe – Football

in

L’attaquant allemand Timo Werner a marqué dans chaque mi-temps pour aider son équipe par derrière à une victoire 3-1 à domicile contre l’Ukraine dans la Ligue des Nations samedi alors qu’ils dominaient le groupe avec un tour de matchs à jouer.

Werner a marqué deux fois après que Leroy Sane eut annulé une avance surprise à la 12e minute pour les visiteurs, qui avaient quatre joueurs, dont le meilleur attaquant Andriy Yarmolenko, exclus après avoir été testé positif pour COVID-19 à la veille du match.

Les Allemands, en pleine refonte après leur sortie au premier tour de la Coupe du monde 2018, sont désormais en tête du groupe A4 avec neuf points, un devant l’Espagne qu’ils visitent mardi. La meilleure équipe se qualifie pour les quatre dernières étapes de la compétition. L’Ukraine, qui a frappé trois fois les boiseries, est troisième avec six points, la Suisse en dernière position avec trois après un match nul 1-1 contre l’Espagne.

« Nous avons remporté un match contre une bonne équipe ukrainienne et dans l’ensemble, nous pouvons être satisfaits », a déclaré l’entraîneur Joachim Loew. «Nous voulions aussi nous échauffer en équipe (avant le Championnat d’Europe de l’année prochaine) et je pense que nous l’avons fait dans une certaine mesure. Nous avions le jeu sous contrôle en première mi-temps et nous avions beaucoup de rythme. En seconde période, nous n’étions peut-être pas aussi concentrés.

Après avoir obtenu le feu vert des autorités sanitaires de Leipzig pour que le match se déroule, les Allemands ont pris un bon départ mais ont dû revenir par derrière après que Roman Yaremchuk ait marqué contre le cours du jeu.

Leon Goretzka a établi les deux buts suivants, lançant d’abord une pause rapide et envoyant Sane pour l’égalisation à la 23e minute, puis contrôlant un centre de Robin Koch et lissant le ballon pour que Werner dirige les hôtes devant 10 minutes plus tard.

L’Allemagne, avec son contingent du Bayern Munich de retour dans l’équipe après s’être reposée lors de la victoire 1-0 contre la République tchèque mercredi en match amical, a toujours montré des lacunes en défense, n’ayant désormais réussi qu’une seule feuille blanche lors de ses sept derniers matches.

Ils n’ont pas concédé d’égalisation comme lors de trois de leurs cinq matches précédents, mais ils ont quand même eu de la chance lorsque l’Ukraine a frappé le poteau à la 53e avec le tir dévié d’Oleksandr Zinchenko. Werner a tiré à la maison son deuxième à la 64e avant que l’Ukraine ne frappe deux fois les boiseries par Marlos et remplace Junior Moraes dans une solide finition.

