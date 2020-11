Ligue des Nations: la Belgique et l’Italie se précipitent dans les quatre derniers

L’Italie, ancien champion du monde et la Belgique, numéro un mondial, ont terminé la finale de la Ligue des Nations de football. L’Italie a suivi le champion du monde en titre France et Allemagne-Schreck Espagne dans le groupe A1 avec un 2-0 (1-0) en Bosnie-Herzégovine dans le Final Four (les faits saillants dans la vidéo). La Belgique a atteint la finale du groupe A2 en battant le Danemark 4-2 (1-1) (les temps forts dans la vidéo).

Avec la victoire de l’Italie, le 2-1 (1-0) de la Pologne dans le duel entre les autres candidats du tour final avec les Pays-Bas n’a finalement eu qu’une valeur statistique. L’Angleterre n’avait aucune chance de se classer dans la phase finale du groupe belge avant même leur 4: 0 (2: 0) avec l’inutile dernier groupe de l’Islande.

Le champion en titre et champion d’Europe du Portugal était déjà tombé à l’écart avant les finales de groupe malgré la superstar Cristiano Ronaldo.

Le duo de Bosnie-Herzégovine et d’Islande, relégué en division B avant le dernier tour, a été rejoint mardi dernier par l’ancien troisième de la Coupe du monde suédois.

La question du groupe relégué dans le groupe A4 allemand sera tranchée à la Table verte après l’annulation du duel au sous-sol entre la Suisse et l’Ukraine en raison de plusieurs cas de corona parmi les Européens de l’Est.

Ligue des Nations: l’Autriche passe en division A

L’Autriche, la République tchèque, adversaires de l’Allemagne au Championnat d’Europe, la Hongrie et le Pays de Galles, ont fait le saut au premier étage. L’Autriche a obtenu la promotion avec un 1: 1 (0: 0) dans la « finale » B1 contre la Norvège (les faits saillants dans la vidéo). La République tchèque s’est imposée 2-0 (1-0) contre la Slovaquie dans le groupe B2 et a profité de la défaite simultanée 0-1 (0-1) de l’Écosse, partante de l’EM, en Israël.

La Hongrie a profité de la débâcle 0: 5 (0: 4) du précédent favori de la Russie en Serbie dans le groupe B3 avec un 2-0 (0-0) contre la Turquie. Le Pays de Galles s’est imposé 3-1 (1-0) contre la Finlande en finale de promotion du groupe B4.

L’Italie a réussi à gagner le groupe dans un triathlon longue distance avec Oranje et la Pologne sans l’aide d’un fusil. A Sarajevo, la Squadra Azzurra s’est imposée après les coups sûrs d’Andrea Belotti (22e) et de Domenico Berardi (68e). La Pologne, quant à elle, est restée dans la course grâce au but de Kamil Jozwiak (6e), mais le succès de l’Italie a permis aux hôtes de prendre le revirement en faveur des Pays-Bas avec des buts de Memphis Depay (77e, penalty) et Georginio Wijnaldum 84e) .

La Belgique a gardé ses nerfs en finale de groupe pour la finale contre le Danemark. Après leur égalisation, les invités ont senti la chance de la victoire dont ils avaient besoin, mais après la pause, l’attaquant vedette Romelu Lukaku a fait un doublé (57e et 68e) et l’ex-Wolfsburg Kevin de Bruyne (87e) immédiatement après un slapstick But contre son camp du gardien Thibault Courtois (86e), qui a laissé une passe en retrait de Chadli glisser sous son pied, le succès des « Red Devils » parfait.