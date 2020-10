Ligue des champions: Messi et Barcelone dépassent la Juventus, Chelsea et la croisière Man United – Football

in

Il n’y avait pas de Cristiano Ronaldo sur le terrain et pas de supporters dans les tribunes pour voir Barcelone et Lionel Messi battre la Juventus 2-0 à l’extérieur en Ligue des champions mercredi. L’affaire COVID-19 persistante de Ronaldo a empêché une première rencontre entre lui et Messi en phase de groupes d’une compétition qu’ils ont combinée pour gagner neuf fois.

Barcelone a pris rapidement les devants à Turin grâce à Ousmane Dembele et a eu de nombreuses chances de sceller la victoire bien avant que Messi ne marque un penalty alors que 90 minutes se sont écoulées dans le temps d’arrêt.

Marcus Rashford a réussi un tour du chapeau alors que Manchester United battait Leipzig 5-0 à domicile, tandis que Chelsea a écarté Krasnodar 4-0 en Russie, donnant aux quatre clubs anglais un balayage des victoires cette semaine sans concéder de but. Une vague de buts en deuxième mi-temps a également permis au Paris Saint-Germain – après avoir perdu Neymar tôt sur blessure – le Borussia Dortmund et Séville.

Une partie du brillant est sortie du match Juve-Barca – la répétition d’une finale exceptionnelle en 2015 – lorsque Ronaldo a été exclu dans la matinée. Son infection par le virus a été révélée il y a plus de deux semaines alors qu’il était en service international avec le Portugal.

Barcelone a rapidement repoussé le champion italien et le tir d’Antoine Griezmann a frappé un poteau à la deuxième minute. La tête est arrivée à la 14e sur un tir en boucle dévié de Dembélé. Les attaquants de Barcelone étaient souvent hésitants et gaspilleurs, même Messi manquant la cible avec une chance de tir claire sur son pied gauche.

La Juventus n’avait officiellement aucun tir cadré mais son n ° 9 Alvaro Morata avait un triplé de buts interdits pour les appels de hors-jeu. Le troisième se serait égalisé à la 55e mais a été écarté plus de deux minutes plus tard après une critique vidéo.

Toujours dans le groupe G, Ferencváros et Dynamo Kyiv ont raté l’occasion de rejoindre la Juventus sur trois points en faisant match nul 2-2 à Budapest devant une foule de 6 171 personnes. L’entraîneur de Ferencváros Serhiy Rebrov, qui a joué et entraîné au Dynamo, a vu son équipe chuter deux fois en première période, puis marquer un point avec la frappe de 90e minute du remplaçant Franck Boli.

ROMAIN EN RUSSIE

Le propriétaire russe de Chelsea, Roman Abramovich, a profité du voyage de son équipe dans son pays d’origine pour faire une rare visite pour voir un match. Abramovich, dont le visa britannique a été retiré en 2018 lors de tensions diplomatiques avec la Russie, a été récompensé par une victoire 4-0 à Krasnodar.

Les joueurs de Chelsea n’ont pas l’habitude de voir leur propriétaire, ni aucun fan lors des matchs. Il y avait 10544 spectateurs dans la première foule payante pour laquelle Chelsea a joué depuis la déclaration de la pandémie de coronavirus en mars.

Hakim Ziyech, à son premier départ pour le champion d’Europe 2012, a marqué dans une rafale tardive de buts. Une autre signature estivale coûteuse, Timo Werner, a marqué un penalty après que le tireur régulier Jorginho ait raté la place à la 14e. L’international américain Christian Pulisic est sorti du banc pour marquer dans le temps d’arrêt.

Séville, qui a fait match nul 0-0 à Chelsea la semaine dernière, compte également quatre points dans le groupe E après avoir battu Rennes 1-0.

KEAN MONTE

Les buts de l’attaquant italien Moise Kean ont permis au Paris Saint-Germain de s’imposer 2-0 à Istanbul Başakşehir après que Neymar ait boité avec une tension musculaire. Kean, prêté au PSG par le leader de la Premier League Everton, a marqué aux 64e et 79e minutes. Après deux buts en championnat français ce week-end, Kean a déjà égalé son total de buts pour toute la saison dernière en Angleterre.

Pour un match entre des équipes appartenant au gouvernement turc et à l’État du Qatar, le PSG portait un uniforme dans le marron du drapeau national du Qatar. La participation officielle était de 350 personnes.

REGAL RASHFORD

Rashford de Manchester United a connu un superbe mois d’octobre sur et en dehors du terrain, menant une campagne contre la pauvreté des enfants qui a embarrassé le gouvernement britannique. Rashford, qui a marqué le but de la victoire au PSG la semaine dernière, est sorti du banc pour marquer un tour du chapeau tardif et sceller la déroute 5-0 de United contre Leipzig, demi-finaliste la saison dernière.

Un autre jeune attaquant local, Mason Greenwood, a ouvert le score en première période et Anthony Martial a inscrit un penalty. United mène le groupe H avec un maximum de six points, trois devant le PSG et Leipzig.

JEUNES ÉTOILES

Les jeunes attaquants convoités du Borussia Dortmund Jadon Sancho et Erling Haaland ont tous deux marqué tard pour battre le champion russe Zenit St.Petersburg 2-0. Aucun match du groupe F n’a été joué avec des fans dans les gradins, et la Lazio s’est rendue en Belgique avec à peine assez de joueurs de la première équipe en raison d’une épidémie de COVID-19 au club.

La Lazio a tout de même remporté un match nul 1-1 au Club de Bruges pour donner quatre points, un d’avance sur Dortmund, le favori Zenit, dernier après deux défaites.

