Ligue des champions: Lukaku double dans la victoire 3-2 à Glabdach maintient les espoirs de l’Inter en vie – Football

L’attaquant de l’Inter Milan Romelu Lukaku a marqué deux fois en seconde période pour assurer une victoire 3-2 au Borussia Moenchengladbach mardi et garder leurs espoirs d’atteindre la phase à élimination directe avec le groupe B toujours grand ouvert avec un tour de jeu à jouer.

L’international belge a été une bouée de sauvetage pour l’Inter, ayant également marqué deux fois, dont un égaliseur de dernière minute, lors de leur match nul 2-2 contre les Allemands en Italie lors de la première journée de match.

Lukaku a tiré à domicile pour une avance de 2-1 à la 64e minute à Borussia Park et a inscrit son deuxième but neuf minutes plus tard pour le porter à 3-1, l’Inter ayant maintenant besoin d’une victoire lors de son dernier match de groupe contre le Shakhtar Donetsk pour avoir une chance. d’avancer.

« Vous devez être un grand groupe (de joueurs), sinon vous ne venez pas ici et ne gagnez pas contre cette équipe du Borussia en grande forme », a déclaré l’entraîneur de l’Inter Antonio Conte.

«Nous avons eu une belle performance, nous méritions pleinement de gagner. Nous pourrions simplement éviter certains risques à la fin, mais nous sommes toujours en vie et c’est ce qui compte le plus.

Gladbach est en tête avec huit points, un devant le Shakhtar et le Real Madrid après que les Ukrainiens aient battu les Espagnols en visite 2-0. L’Inter est au dernier rang sur cinq. Les quatre équipes s’affronteront pour atteindre les 16 dernières lors de la dernière journée.

DÉPART FORT

L’Inter a été récompensé pour son bon départ avec Matteo Darmian inscrivant le ballon entre les jambes du gardien Yann Sommer à la 17e minute.

Les Allemands ont retrouvé leur équilibre après une demi-heure et, malgré les cris effrénés de «calma, calma» de l’entraîneur de l’Inter Antonio Conte qui résonnaient à travers le stade vide, les Italiens ont perdu leur emprise sur le match.

Alassane Plea est rentré à la maison à l’égalisation dans le temps d’arrêt de la première mi-temps, mais alors que les hôtes se rapprochaient d’un deuxième but après la pause, Lukaku a frappé d’un puissant tir à travers la surface dans le coin le plus éloigné.

Il a ensuite effectué un mouvement rapide avec une touche facile.

Moenchengladbach n’avait pas encore fini et Plea a réduit le déficit à la 76e tandis que huit minutes plus tard, le Français avait un effort refusé par VAR pour un hors-jeu dans la surface.

«Nous aurions aimé obtenir des points de ce match. Nous n’avons pas réussi et nous sommes très déçus », a déclaré l’entraîneur de Gladbach, Marco Rose, furieux de la décision de hors-jeu.

Interrogé sur ce qu’il avait dit à l’arbitre d’une manière agitée à la fin du match, Rose a répondu: «Joyeux Noël.

