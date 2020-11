Ligue des champions: Liverpool bat l’Atalanta, le Real Madrid et le Bayern Munich gagnent – Football

Jurgen Klopp n’a pas caché son admiration pour le jeu offensif d’Atalanta. Peut-être parce que c’est similaire à la façon dont son équipe de Liverpool avance avec vitesse et précision, écrasant souvent ses adversaires.

Lors de la toute première rencontre entre les deux équipes, l’équipe de Klopp a été celle qui a fait le plus gros dans une défaite 5-0 du quart de finale surprise de la saison dernière en Ligue des champions mardi.

L’attaquant portugais Diogo Jota a réussi un tour du chapeau pour porter son total à sept buts en 10 matches toutes compétitions confondues depuis son arrivée à Liverpool en septembre. Mohamed Salah et Sadio Mané ont également trouvé le chemin des filets pour le champion 2019, qui a renforcé son contrôle du Groupe D avec neuf points.

« Je ne pense pas qu’un système aurait pu défendre ce soir Sadio, Mo et Diogo, comme ils ont joué », a déclaré Klopp.

Ailleurs, lors de la troisième journée de la phase de groupes, le Real Madrid, 13 fois champion, a battu l’Inter Milan 3-2 dans le groupe B pour sa première victoire dans la compétition de cette saison grâce à un but tardif de Rodrygo.

Le champion en titre du Bayern Munich a obtenu des buts tardifs de Jérôme Boateng, Leroy Sané, Robert Lewandoski et Lucas Hernandez dans une victoire 6-2 à Salzbourg pour préserver son départ parfait dans le groupe A. Manchester City est également resté parfait avec une victoire 3-0 sur l’Olympiakos en Groupe C avec des buts de Ferran Torres, Gabriel Jesus et João Cancelo.

Dans une autre déroute, le Borussia Mönchengladbach a battu Shakhtar Donetsk 6-0 dans le groupe B pour égaler sa plus grande victoire en Coupe d’Europe à l’extérieur. L’Ajax et Porto ont également gagné, tandis que le Lokomotiv Moscou et l’Atlético Madrid ont fait match nul 1-1. En tout, il y a eu 35 buts en huit matchs – deux de moins que le record pendant une journée.

Averse tardive

Le Bayern Munich a sorti une impasse avec quatre buts en retard dans sa victoire à Salzbourg pour prolonger sa séquence de victoires record de la compétition à 14 matchs. Joshua Kimmich a joué un rôle important dans le maintien de la victoire du Bayern avec deux passes décisives. Les deux équipes ont observé une minute de silence pour les victimes d’un attentat à Vienne lundi.

À Moscou, l’Atlético a ouvert le score avec une tête de José Maria Gimenez, mais le Lokomotiv a égalisé avec un penalty transformé par Anton Miranchuk après un examen vidéo déterminé qu’il y avait un handball.

Le Bayern mène le groupe A avec neuf points, l’Atletico en a quatre, le Lokomotiv en a deux et Salzbourg un.

MARQUE DU SIÈCLE DE RAMOS

Le capitaine madrilène Sergio Ramos a marqué son 100e but toutes compétitions confondues pour le club – pas mal pour un défenseur central, le défenseur s’est dirigé pour donner à Madrid une avance momentanée de 2-0 – son 55e but inscrit par une tête pour son club.

L’Inter, qui est resté sans victoire, pourrait au moins célébrer le plus beau but de la nuit, qui mettait en vedette le ballon de Nicolò Barella pour préparer l’arrivée de Lautaro Martinez en un seul mouvement rapide.

La victoire à domicile a fait sortir Madrid de la dernière place du groupe B. Le Borussia Mönchengladbach mène le groupe avec cinq points après sa déroute du Shakhtar, un de plus que Madrid et le Shakhtar. L’Inter est resté avec deux points.

AIDE À L’HOMME

Kevin De Bruyne a inscrit deux buts lors de la victoire de City sur l’Olympiakos. Cela a donné au milieu de terrain belge 14 passes décisives dans la compétition depuis le début de la saison 2017-18, une de moins que les 15 en tête de la compétition de Kylian Mbappe.

De Bruyne a mis City sur son chemin en amortissant une passe à Torres qui a pris le ballon, a eu une touche supplémentaire et a réussi un tir dans les jambes du gardien de but à 12 minutes. De Bruyne, qui a également inscrit deux buts dans un Victoire 3-0 à Marseille la semaine dernière, puis a envoyé Jésus vers le but pour sceller pratiquement le match à neuf minutes du temps.

City n’a besoin que d’un match nul lors du match retour en Grèce après la pause internationale pour assurer la progression vers la phase à élimination directe avec deux matches de groupe à perdre. City mène le groupe C avec neuf points, Porto est le suivant avec six, l’Olympiakos en a trois et Marseille n’en a aucun. Moussa Marega, Sergio Oliveira et Luiz Diaz ont marqué lors de la victoire de Porto contre Marseille.

RETOUR DE VIRUS

Dusan Tadic a marqué un but et en a mis un autre pour mener l’Ajax à sa victoire sur Midtjylland, un jour après avoir été apparemment exclu du match par son entraîneur après un test positif pour le coronavirus.

Tadic faisait partie d’un groupe de joueurs seniors – dont le gardien de but André Onana et les milieux de terrain Davy Klaassen et Ryan Gravenberch – non inclus dans un groupe réduit de 17 joueurs qui s’est rendu lundi dans le centre du Danemark en raison des tests positifs. Cependant, ils ont voyagé dans une équipe distincte ce soir-là et ont été autorisés à jouer après avoir fourni un test négatif avant le match.

Tadic a inscrit un but pour Antony après seulement 50 secondes avec une touche et une passe soignées, puis s’est inscrit sur un coup franc indirect depuis le bord de la surface de réparation de six mètres à la 12e après que le gardien de Midtjylland Mikkel Andersen ait récupéré une passe arrière.

Anders Dreyer en a retiré un pour les champions du Danemark à la 18e minute. L’Ajax est passé à la deuxième place du groupe D, devant Atalanta à la différence de buts. Ils sont à cinq points de Liverpool, avec Midtjylland dernier avec zéro point.

