Ligue des champions: le Shakhtar étourdit à nouveau le Real Madrid pour laisser les Espagnols au bord du gouffre – Football

Les espoirs du Real Madrid en Ligue des champions sont en jeu après sa défaite 2-0 au Shakhtar Donetsk mardi, ce qui les laisse troisième du groupe B avec un tour de match à jouer. Les 13 fois champions d’Europe ont pris du retard à la 57e minute lorsque le remplaçant du Shakhtar, Dentinho, a capitalisé sur un manque de concentration de Raphael Varane pour marquer dans un stade olympique vide, où Madrid a remporté sa dernière Ligue des champions en 2018.

L’attaquant israélien Manor Solomon a ensuite bouclé la victoire choc de l’équipe locale contre les Espagnols à la 82e place avec une course en solo sur le comptoir et terminer dans le coin inférieur.

Dentinho est venu en première mi-temps pour remplacer l’attaquant Junior Moraes, qui a été blessé après avoir été remorqué par Varane dans le but d’empêcher la course vers l’avant sans contestation.

Le Shakhtar, qui a battu Madrid 3-2 à l’extérieur en octobre, est deuxième du groupe B avec sept points, à égalité avec l’équipe de Zinedine Zidane mais au-dessus d’eux en raison de leur record supérieur face à face.

Il semblait que le sort de Madrid serait hors de leurs mains à l’approche de la semaine prochaine, mais l’Inter Milan leur a donné une bouée de sauvetage en battant le leader Borussia Moenchengladbach 3-2.

Le vrai hôte Gladbach la semaine prochaine lors de leur dernier match, sachant que la victoire assurerait la qualification de leur groupe pour une 24e saison consécutive.

Ils passeraient également par un match nul tant que l’Inter battait le Shakhtar à domicile.

La défaite a suivi le revers 2-1 de samedi contre Alaves en Liga, mais Zidane a juré de continuer à se battre, rejetant les suggestions selon lesquelles il pourrait démissionner comme il l’a fait en mai 2018 après avoir remporté un troisième titre consécutif en Ligue des champions.

« Je suis optimiste. C’est un moment difficile, mais nous devons montrer notre caractère maintenant et nous tenir debout », a-t-il déclaré.

«Ce qui s’est passé aujourd’hui est vraiment dommage car nous ne l’avons pas mérité mais nous devons gagner notre prochain match. Nous allons croire en nous et nous allons nous battre, vous pouvez en être sûr », a-t-il ajouté lors de la conférence de presse d’après-match.

Les champions espagnols ont remporté une victoire 2-0 à l’Inter lors de leur dernier match européen tandis que les Ukrainiens ont été battus 4-0 à l’extérieur contre Gladbach, bien que l’équipe de Zidane ait été ramenée sur terre avec la défaite choc à domicile de samedi contre Alaves.

Le Real manquait à la signature du record d’Eden Hazard après une autre blessure au Belge et était toujours sans capitaine Sergio Ramos, bien qu’il ait été boosté par le retour de Karim Benzema.

Ils avaient l’air de la meilleure équipe avant l’intervalle et ont failli marquer un but tôt lorsque Marco Asensio a frappé le poteau sous un angle serré, mais la seconde mi-temps appartenait au Shakhtar qui a savouré une nouvelle victoire contrariée contre les rois du football européen.

Solomon du Shakhtar a déclaré: «Ce fut un grand match et un excellent résultat pour nous. Six points en deux matchs contre le Real est un rêve devenu réalité. Nous avons maintenant de bonnes chances de nous qualifier pour la phase à élimination directe, mais nous avons un match très difficile avec l’Inter devant nous. (Reportage de Richard Martin; Montage par Ken Ferris et Toby Davis)