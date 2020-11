Ligue des champions: le Real Madrid et Manchester United cherchent à progresser – Football

in

Points de discussion avant l’avant-dernier tour de matches de phase de groupes de la Ligue des champions:

ESPAGNE

Une victoire du Real Madrid de Zinedine Zidane au Shakhtar Donetsk empêchera la qualification pour la phase à élimination directe de se qualifier pour le match final. Zidane subit une pression croissante pour que son équipe joue comme celle qui a remporté la ligue espagnole la saison dernière, lorsqu’elle a dominé après la reprise de la compétition après un long arrêt en raison de la pandémie COVID-19.

Le record de 13 fois champion d’Europe n’a remporté qu’une seule victoire lors de ses quatre derniers matches toutes compétitions confondues – une victoire 2-0 à l’Inter Milan en Ligue des champions la semaine dernière. Madrid a perdu 2-1 contre Alavés en championnat espagnol samedi.

Eden Hazard a été exclu de l’équipe après avoir été remplacé en première période contre Alavés pour une blessure à la jambe apparente. Le Shakhtar a remporté une victoire 3-2 contre Madrid en Espagne lors de sa première rencontre dans le groupe B. Mardi également, l’Atlético Madrid accueille le champion en titre le Bayern Munich, avec la formation allemande déjà dans les 16 derniers en tant que vainqueurs du groupe A.

Le Bayern a battu l’Atlético 4-0 en Allemagne. L’équipe de Diego Simeone avancera si elle bat le Bayern et que le Lokomotiv ne bat pas Salzbourg.

ANGLETERRE

Chelsea et Manchester City sont déjà en phase à élimination directe avec deux matchs à perdre. C’est maintenant au tour de Manchester United et de Liverpool de quitter un week-end difficile en Premier League. Liverpool accueillera mardi l’Ajax, avec un avantage de deux points sur le club néerlandais du groupe D, avec un programme chargé, un calendrier des matches et James Milner ajoutant aux maux de tête des blessures.

Les champions d’Europe 2019 ont été stupéfaits à domicile la semaine dernière avec une défaite à domicile face à l’Atalanta. La visite de l’Ajax arrive un jour trop tôt pour le retour de jusqu’à 2000 fans autorisés à Anfield. Old Trafford sera toujours fermé aux supporters bien que United ait accueilli le Paris Saint-Germain mercredi à la fin du verrouillage national, Manchester restant dans le classement le plus élevé des restrictions relatives aux coronavirus.

United est revenu de deux buts pour battre Southampton dimanche. Il a trois points d’avance dans le groupe H sur le PSG, finaliste de la saison dernière que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a battue à Paris.

FRANCE

La forme de la Ligue des champions de Marseille a été si mauvaise qu’elle a établi un record avec 13 défaites consécutives dans la compétition, et n’a même pas marqué en quatre matches de groupe jusqu’à présent ce tournoi.

Pourtant, la campagne européenne peut encore être sauvée si Marseille bat l’Olympiakos au Stade Vélodrome mardi pour se mettre au niveau du club grec alors qu’il poursuit une place en Ligue Europa. L’entraîneur Andre Villas-Boas peut se sentir prudemment optimiste étant donné que la ligne d’attaque de Marseille a finalement cliqué, les internationaux français Florian Thauvin et Dimitri Payet marquant samedi.

Thauvin a facilement été le joueur le plus constant du club cette saison et la dernière. Ce dont Villas-Boas a vraiment besoin, c’est que le surdoué Payet redécouvre la touche magique qui l’a vu briller au Championnat d’Europe il y a quatre ans.

ITALIE

La Juventus espère une bonne performance pour se débarrasser des récentes critiques. L’entraîneur Andrea Pirlo a reposé Cristiano Ronaldo samedi mais, même sans son joueur vedette, la Juventus aurait dû battre Benevento nouvellement promu dans le championnat italien. Le neuf fois champion en titre de Serie A a été tenu à un match nul 1-1.

La Juventus s’est déjà qualifiée pour la phase à élimination directe avec Barcelone du groupe G et accueille le Dynamo Kyiv mercredi.

La Lazio et l’Atalanta se tournent également vers la Ligue des champions pour la joie après des défaites décevantes en Serie A. La Lazio peut réserver sa place en huitièmes de finale avec une victoire au Borussia Dortmund mercredi.

L’Atalanta poursuit son succès à Anfield en accueillant le Midtjylland, qui est le dernier du groupe D. L’Inter Milan a remporté ce week-end, mais tout sauf une victoire au Borussia Mönchengladbach dans le groupe B mardi le condamnera à une sortie anticipée de la Ligue des champions.

ALLEMAGNE

Le Bayern est une équipe qui a cruellement besoin de repos. Les hommes clés du champion d’Europe jouent presque sans arrêt pour le club et le pays depuis des mois, et cela commence à se manifester.

Le match de samedi contre Stuttgart a apporté une victoire 3-1, mais aussi quatre nouvelles blessures de gravité variable pour Jerome Boateng, Corentin Tolisso, Lucas Hernández et Javi Martínez.

L’entraîneur Hansi Flick pourrait faire tourner l’équipe pour le match de l’Atletico mardi, mais cela signifierait risquer le record de 100% du Bayern dans le groupe A. Apporter de nouveaux visages n’a pas très bien fonctionné contre Salzbourg la semaine dernière, lorsque le milieu de terrain Marc Roca a reçu un carton rouge. son premier match européen pour le Bayern.

Le Borussia Mönchengladbach peut atteindre les huitièmes de finale pour la première fois et éliminer l’Inter Milan en accueillant mardi l’équipe italienne.

C’est plus que ce que de nombreux fans de Gladbach ont jamais osé espérer. Leipzig est dans une lutte serrée avec le Paris Saint-Germain pour se qualifier du groupe H et pourrait prendre l’avantage mercredi avec une victoire sur Istanbul Basaksehir.

Tout ce dont le Borussia Dortmund a besoin, c’est d’un point pour se qualifier, mais Dortmund sera désireux de battre la Lazio pour assurer la première place, se venger d’une défaite précédente contre les Italiens et rebondir après une défaite surprise 2-1 contre Cologne en Bundesliga.