Ligue des champions: le doublé de Werner assure la victoire de Chelsea

Timo Werner a marqué deux fois, Kai Havertz devait être en quarantaine corona: ce n’est que pour l’un des deux joueurs nationaux allemands que la victoire en Ligue des champions du Chelsea FC contre le Stade rennais mercredi était un motif de joie. Les adversaires supposés les plus forts du RB Leipzig et du Borussia Dortmund, quant à eux, ont subi des revers, Manchester United s’est même embarrassé. Le Barça et la Juve ont remporté des victoires obligatoires.

Peu de temps avant le coup de sifflet 3-0 (2-0) à Stamford Bridge, le manager de l’équipe Frank Lampard avait confirmé que l’homme à 100 millions d’euros Havertz était entré dans l’isolement domestique après un test positif (les faits saillants ici dans la vidéo) .

Werner a ensuite mené son équipe à un deuxième succès sûr lors de la troisième journée du groupe E. Il a converti un penalty après une faute (10e), puis un autre (41e). Le défenseur rennais Dalbert a vu juste avant le carton jaune-rouge pour le handball (40e). Tammy Abraham (51e) a marqué le score final.

Les adversaires supposés les plus forts du RB Leipzig et du Borussia Dortmund ont subi des revers. Manchester United a étonnamment perdu 1: 2 (1: 2) à Basaksehir Istanbul une semaine après son triomphe 5-0 contre RB, la Lazio Rome n’a marqué que 1: 1 (0: 1) au Zenit Saint-Pétersbourg.

L’entraîneur des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, s’est ensuite disputé les deux buts inutiles en première période. A ce niveau, de telles erreurs sont tout simplement « impardonnables », a-t-il déclaré et ajouté: « Nous n’avons pas rempli notre devoir et c’est aussi ma responsabilité ».

L’ancien professionnel de la Bundesliga Demba Ba (12e) a inscrit le premier but du club d’Erdogan Basaksehir en Ligue des champions. Immédiatement après qu’Edin Visca (40e) a marqué 2-0, qui avait déjà inscrit le but de Ba, Anthony Martial (43e) a riposté pour les champions du record anglais.

Dans le temps d’arrêt, c’était à nouveau très serré pour les Turcs: Topal a effectué un corner vers leur but, où Epureneau a dégagé les centimètres de cuir devant la ligne de but avec un acte de sauvetage incroyable (la scène peut être vue ici dans la vidéo).

La Lazio, qui a gagné 3-1 contre le BVB lors de la première journée, a dû se passer de l’ancien attaquant de Dortmund Ciro Immobile à Saint-Pétersbourg. Les médias ont rapporté un lien possible avec le protocole Corona.

Alexander Jerochin (32e) a donné l’avantage au champion de Russie Zenit sur un tir de volée après un beau relais de la tête (vous pouvez voir le but ici dans la vidéo), avant que Felipe Caicedo (82e) n’égalise tardivement. Mostovoy a marqué le prétendu vainqueur du Zenit dans le temps d’arrêt, mais le VAR a refusé de le reconnaître. Le Zenit avait perdu à la fois au BVB (0: 2) et contre le Club Bruges (1: 2).

La Juventus Turin et le FC Barcelone ont célébré les victoires attendues dans le groupe G. Le Barça a battu le Dynamo Kiev lors du retour du gardien de but national allemand Marc-Andre ter Stegen avec un penalty de Lionel Messi (5e) et un but de Gerard Pique (65e) 2-1 (1-0) et est après trois jours de match sans défaut.

La Juventus a gagné 4-1 (1-0) à Ferencvaros Budapest et est également clairement sur la bonne voie pour les huitièmes de finale. Vainqueur de la Ligue Europa, le FC Séville a gagné dans le groupe de Chelsea alors qu’il était longtemps en infériorité numérique face au FK Krasnodar 3-2 (0-2).

Ligue des champions: les matchs de mercredi en un coup d’œil