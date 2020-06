Ligue des champions et critique de Rummenigge: le président Ceferin défend le calendrier de l’UEFA

Le président de l’UEFA Aleksander Ceferin a justifié le respect du calendrier de la Ligue des Nations. « La préservation de la fenêtre internationale en septembre empêche le football de l’équipe nationale de subir de nouveaux dommages », a déclaré le slovène dans un communiqué de l’Union européenne de football jeudi soir.

Sinon, le prix de ces dégâts serait finalement payé par la base, a expliqué Ceferin: « En tant que gardiens du jeu à travers l’Europe, nous ne pouvons pas le permettre. »

Karl-Heinz Rummenigge avait précédemment critiqué les plans de l’UEFA. « Pour être honnête, je ne pense pas que ce soit une bonne chose que ce qui a été discuté et, espérons-le, pas encore décidé », a déclaré le PDG du Bayern Munich, champion du record, dans le magazine du matin ZDF. Les plans incluent les matchs de la sélection DFB les 3 et 6 septembre contre l’Espagne et la Suisse.

Étant donné que, selon Rummenigge, le début de la nouvelle saison en Bundesliga est prévu pour la mi-septembre, les joueurs des champions et les participants à la Ligue Europa n’auraient qu’une pause d’environ une semaine dans le pire des cas. Les finales des compétitions de Coupe d’Europe auront lieu les 21 (Ligue Europa) et 23 août (Ligue des Champions). « Si une équipe va loin, vous devez garantir que les joueurs ont au moins deux semaines de vacances. Certains d’entre eux ne pourront alors pas participer aux matches internationaux », a expliqué Rummenigge.