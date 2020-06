Ligue 1 : Baptiste Reynet est officiellement le nouveau gardien de Nîmes

Nîmes Olympique est fier d’annoncer son nouveau gardien Baptiste Reynet. Transféré de Toulouse, il va remplacer Bernardoni avec un contrat de 2 ans.

C’est officiel, Nîmes a déclaré dans un communiqué que Baptiste Reynet, le gardien du TFC avait conclu un accord de deux ans. Reynet a fait 172 apparitions en première division et remplacera Paul Bernardoni, qui a été transféré à Angers au début de ce mois.

Après son parcours, Baptiste Reynet va continuer encore son expérience professionnelle dans le Club de Nîmes Olympique

Pour rappel, Baptiste Reynet, né le 28 octobre 1990 est un footballeur professionnel français qui joue comme gardien de but pour le Toulouse FC, club de Ligue 1. Il a rejoint Dijon en mai 2011 après avoir passé trois ans à Martigues avec lesquels il a fait plus de 50 apparitions. Il a fait ses débuts en club avec Dijon le 13 août 2011 lors d’une défaite en championnat (2-0) contre Toulouse. Reynet a été ensuite prêté au FCO de Dijon après un an au FC Lorient. Le 29 juin 2018, Reynet a rejoint le Toulouse FC pour quatre saisons. Et désormais, il s’engage pour deux saisons et portera le numéro 30. D’ailleurs, il a déjà été présent lors de son premier entrainement à la Bastide, mardi dernier.

Baptiste Reynet est parti vers Nîmes, pour quel montant ?

Pour ses deux prochaines saisons dans le club de Nîmes Olympique, le journal L’Équipe a précisé que c’était un transfert entre les deux clubs, d’un montant environ de 500 000 euros.