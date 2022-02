Lightyear : Buzz l’Éclair (le ” vrai “) va vers l’infini et au-delà dans le dernier film de Pixar

Ceux de ma génération ont sans aucun doute regardé, ri, grandi et, plus probablement, pleuré à chaudes larmes pendant toutes les aventures de Woody et Buzz l’Éclair dans les films ” Toy Story “. Même si Woody est le personnage principal incontesté de cette franchise centrée sur les jouets, je dois vous confier un petit secret : la plupart d’entre nous pensaient que Buzz, aussi guindé et rabat-joie qu’il ait pu être au départ, restait le personnage le plus cool et le plus intéressant des deux. En vieillissant, j’admets que j’ai développé un faible pour les charmes démodés de Woody, mais les esprits créatifs de Pixar ont clairement compris la popularité toujours croissante du jouet de l’espace – après tout, quel enfant ne veut pas devenir astronaute un jour ou l’autre ?

C’est pourquoi “Lightyear”, une sorte de prolongement de la franchise “Toy Story”, va nous raconter l’histoire de l’homme qui se cache derrière la figurine. Chris Evans a été choisi pour incarner l’astronaute qui a apparemment inspiré les jouets Buzz l’Éclair dans l’univers de “Toy Story”, ce qui constitue une approche étrangement fascinante pour perpétuer la franchise “Toy Story” sans marcher sur les films précédents.

Pixar a su trouver la voie de l’innovation dans notre culture de plus en plus obsédée par les franchises. Le studio d’animation a donné un autre aperçu de ce qui nous attend avec “Lightyear”. Découvrez la nouvelle bande-annonce ci-dessous !

Bande-annonce de Lightyear

Lightyear | Official Trailer

Lire cette vidéo sur YouTube

La première bande-annonce complète de “Lightyear” a été diffusée en octobre 2021, aux accents glorieux de la chanson “Starman” de David Bowie, accompagnée d’images émouvantes du véritable Buzz s’élançant dans le cosmos et explorant les confins de l’inconnu. Tout le monde s’est empressé de se plonger dans les indices et les teases de l’histoire à venir – nous y compris ! – Et cette dernière bande-annonce pourrait bien nous fournir encore plus de détails intrigants sur l’intrigue, à nous mettre sous la dent une fois de plus.

Comme nous l’avons brièvement mentionné plus haut, “Lightyear” racontera l’histoire de l’origine du personnage public qui a finalement servi d’inspiration pour le jouet Buzz Lightyear avec lequel Andy de “Toy Story” a fini par jouer. Mais vous savez quoi ? Permettons à Chris Evans lui-même d’expliquer les prémisses de ce film initialement un peu déroutant. Oui, le tweet suivant de Chris Evans, datant de décembre 2020, continue de vivre gratuitement dans ma tête après tout ce temps et je refuse de le laisser partir.

“Lightyear est réalisé par Angus MacLane, un vétéran de Pixar, qui a déjà travaillé comme animateur sur des films tels que A Bug’s Life et Toy Story 2, avant de coréaliser Finding Dory. Bien entendu, Chris Evans est de la partie pour incarner Buzz, succédant ainsi à Tim Allen – même s’il convient de préciser qu’il ne s’agit pas d’une refonte, mais d’un personnage totalement différent. Pat Fraley, Patrick Warburton, Javier Fernandez-Peña, Mike MacRae et Corey Burton complètent le reste de la distribution, même si les téléspectateurs aux yeux d’aigle (aux oreilles ?) devraient guetter l’habituel caméo de John Ratzenberger.

“Lightyear sortira dans les salles le 17 juin 2022.

Ce film d’action-aventure de science-fiction raconte l’histoire originale de Buzz l’Éclair, le héros qui a inspiré le jouet, et présente le légendaire Space Ranger qui a conquis des générations de fans.