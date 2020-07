Ligasenat 5 se réunit mardi à Causa SV Mattersburg

Le comité des licences de football de Bundesliga obtient une image claire du SV Mattersburg mardi. Lors de la session du Sénat 5, l’avis présenté par le Burgenland vendredi soir sera examiné. Si le comité décide d’engager une procédure, une instance interne de la ligue entrera en vigueur et ne sera achevée que dans quelques semaines.

Si SV Mattersburg sous Sénat 5 sous le président Thomas Hofer-Zeni a également jugé la deuxième instance (comité de protestation) puis la Cour permanente d’arbitrage neutre, les délais de commentaires « passeraient quelques semaines de plus », a déclaré lundi la Bundesliga. à la demande de l’APA – Agence de presse autrichienne. Les organisateurs de la ligue et leurs équipes sont à nouveau menacés par le chaos de planification. Il reste moins de sept semaines avant le début de la nouvelle saison de Bundesliga.

Surtout à la relégation sportive WSG Tirol, vous êtes actuellement assis sur des charbons. Les Tyroliens détiendraient le groupe en cas de faillite ou de retrait volontaire de la SVM. En fonction de leur appartenance à la ligue, vous avez des contrats différents avec les joueurs: Le club de première division WSG Tirol aurait aimé commencer à s’entraîner avec 14 joueurs et un contrat. Pour la deuxième division, cependant, seuls cinq joueurs ont des contrats valides. La deuxième division traite également de la question d’un éventuel successeur, qui pourrait s’appeler Rapid Amateurs ou Sturm Graz Amateurs.

La Bundesliga a de nouveau souligné lundi que seul le SV Mattersburg pouvait assurer une clarification plus rapide. « Tout ce qui se passe dans le cadre du processus juridique interne de la ligue prend du temps. Tout ce qui irait plus vite serait des mesures qui doivent être prises par le SV Mattersburg », a déclaré un porte-parole.

Le président du club et patron de la banque, Pucher, a démissionné après la découverte du scandale financier impliquant la banque commerciale Mattersburg le 15 juillet. Le SVM a rencontré des difficultés financières sans le grand donateur. Dans le pire des cas, la SVM doit déposer son bilan et perdrait sa place en Bundesliga. Si, en revanche, un processus de réorganisation réussit, le Burgenland est épargné par la relégation forcée, mais entre autres, une déduction de six points en résultera pour la saison à venir.