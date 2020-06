Liga : le Real Madrid se replace en tête du classement

Le faux pas du FC Barcelone à Séville a donc profité à l’équipe Merengue. En l’emportant sur le score de 2-1, Le Real Madrid se replace idéalement en tête de la Liga.

Des buts de ses deux joueurs les plus importants en permis à l’équipe de Zinédine Zidane de remporter un match disputé sur la pelouse du Real Sociedad. Sergio Ramos et Karim Benzema ont contribué à ce succès qui a mis longtemps à se dessiner. Surtout, le Real avait là une occasion toute trouvée pour chiper la première place au Blaugrana. Avec ce succès sur la pelouse du Real Sociedad, Madrid vient d’enchainer un troisième succès de rang en autant de rencontres depuis la reprise du championnat espagnol.

Une victoire, mais une perte significative

Confronté à son bourreau lors de la coupe du roi, le Real a globalement tenu son rang. Malgré l’absence de plusieurs joueurs majeurs (Luka Modric et E. Hazard notamment), les blancs ont plutôt géré une entame de match plus que poussive de la part des deux équipes. Et ce n’est pas la titularisation d’un James Rodriguez en manque de confiance et hors de forme qui aura changé les choses. Vinicius Junior aura été lé seul a surnagé durant cette première période, mais trop esseulé, il n’a pu faire grand-chose. Daniel Carvajal souvent chirurgical sur ses montées est apparu lent et emprunté, maladroit de surcroit. La première mi-temps était monotone et sans aucun rythme.

Au retour des vestiaires, le match s’est un peu emballé. Sur son côté gauche, le remuant Vinicius Junior profite d’un une-deux avec Marcelo pour s’avancer dans la surface. Un petit pont plus tard, il est fauché dans la surface par Diego Llorente. 50e minute de jeu, penalty pour la Casa Blanca. C’est son emblématique capitaine Sergio Ramos qui se présente pour l’exercice. Il le transforme sans trembler, 1-0 pour le Real. Il quittera ses coéquipiers 10min après pour un choc reçu à un genou.