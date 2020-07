Liga : comment Zidane a transformé le Real

C’est un retournement de situation impressionnant pour l’équipe de Zinédine Zidane, qui a terminé à 19 points de Barcelone la saison dernière avec pratiquement la même équipe.

Et ce triomphe représente une nouvelle ère pour les Blancos, qui sont devenus une équipe très différente – pour le mieux – depuis que Zidane est revenu pour son deuxième mandat au Bernabéu en mars dernier.

Ce résultat a été obtenu en partie grâce à d’excellentes performances individuelles : Ferland Mendy a renforcé la conscience défensive de l’arrière gauche ; Raphael Varane a connu la meilleure saison de sa carrière ; Thibaut Courtois est revenu à son meilleur niveau dans les buts ; Sergio Ramos reste un leader férocement compétitif, et personne ne protège mieux un arrière que le milieu défensif Casemiro.

#RealMadrid have the best defense in #LaLiga, 19 clean sheets & only 23 goals conceded in 37 games. The world's best CB pairing in Varane & Sergio Ramos, the world's best CDM in Casemiro, a top RB in Carvajal, two great LBs in Marcelo & Mendy. And even Courtois improved greatly. pic.twitter.com/cW5I7hUlUB