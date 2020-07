Liga : Bodo Illgner -« Tirez votre chapeau à Zidane »

Pour Bodo Illgner, Zinedine Zidane est le principal artisan de la victoire au championnat du Real Madrid. À SPOX et à Goal.com l‘ancien gardien de but du Real loue « le patron » avec tous les superlatifs d’usage.

Zinedine Zidane « a un énorme rôle » dans le dernier triomphe du Real Madrid en Liga, selon l’ancien gardien de but Bodo Illgner.

Jeudi soir, le Real Madrid a été couronné champion d’Espagne pour la 34e fois de son histoire, après avoir porté à dix le nombre de ses victoires depuis la reprise de la saison.

Zinedine Zidane delivered another trophy to Real Madrid but even still he has detractors. @sidlowe says it is time to appreciate Zizou's greatness and give him the credit he deserves for leading this Madrid group back to La Liga's summit: https://t.co/oxXRD4ymt8